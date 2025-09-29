Valencia mantiene la suspensión de clases para este martes en la zona inundable y se suman los colegios de la fachada marítima La alcaldesa ha pedido a La Liga la suspensión del partido del Valencia esta tarde y está a la espera de contestación

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido suspender también para este martes las clases en todos los centros educativos que la Comisión de Seguridad Ciudadana de Protección Civil fijó para este lunes, es decir los que las zonas inundables, según el Patricova, además de los afectados por la dana. Así lo acaba de anunciar la alcaldesa, María José Catalá, en el Cecopal, que se mantiene activo desde este domingo a la una de la tarde.

La decisión se toma, según ha indicado, ante la alerta naranja activada para el martes y ha apuntado que además se añaden a la suspensión de clases los de la fachada marítima «porque el temporal se centra también en nuestra zona litoral».

La primera edil también ha asegurado que están muy preocupados y muy pendientes por el partido previsto esta noche entre el Valencia CF y el Oviedo. Al respecto ha recordado que el Ayuntamiento no tiene competencias para suspenderlo y que hay un antecedente en el mes de marzo, en el que la Liga suspendió el partido del Villarreal.

«Es la Liga y la Federación Española de Fútbol quienes deben suspender o aplazar el partido de esta noche. No es competencia municipal y pido, por favor, a todos aquellos que están dedicándose a lanzarse contra el Ayuntamiento de Valencia, que lo dejen para otro momento, que ahora estamos en una emergencia».

Català ha informado que se ha puesto en contacto con la Federación Española de Fútbol. «He hablado concretamente con su secretario general he remitido a la Federación Española de Fútbol una solicitud para que aplacen el partido, dado la alerta roja, dado que tenemos una situación de lluvias importantes durante esta tarde y para evitar los desplazamientos del área metropolitana que evidentemente se pueden dirigir a la ciudad de Valencia».

La alcaldesa ha asegurado que la comunicación que he tenido con la Federación Española ha receptiva a este aplazamiento y que entiende que durante la mañana recibirán la comunicación del aplazamiento del partido.