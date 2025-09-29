Balance educativo de la alerta roja: dos de cada tres alumnos se han quedado en casa
Doscientos cuarenta y tres municipios han suspendido las clases este lunes, la inmensa mayoría de la provincia de Valencia | La decisión ha afectado a 542.964 estudiantes de colegios e institutos
Valencia
Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:26
Doscientas cuarenta y tres localidades han suspendido las clases este lunes, lo que arroja un balance de 542.964 alumnos afectados, según informa la ... Conselleria de Educación en base a la información trasladada desde las diferentes direcciones territoriales.
Exactamente, 215 pertenecen a la provincia de Valencia (438.664 estudiantes), 23 a la de Castellón (84.446) y cinco a la de Alicante (19.854). Además, la cifra es de mínimos, pues no se tiene en cuenta la afectación al alumnado universitario, y seis de las ocho instituciones han suspendido la actividad lectiva y laboral. Todas menos la Universidad de Alicante y la Miguel Hernández.
En lo que se refiere a la enseñanza no universitaria, la actividad se ha cancelado en todas las grandes ciudades de la Comunitat, con la excepción de Alicante capital, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Alcoy o San Vicente del Raspeig. El 67% del alumnado de colegios e institutos se ha quedado en casa, teniendo en cuenta que la matrícula, entre el segundo ciclo de Infantil y Bachillerato FP se eleva a 810.730 estudiantes.
De cara al martes habrá que esperar a las decisiones que adopten los ayuntamientos. Si la alerta roja persiste, nada cambiará, pues la recomendación de la Conselleria de Emergencias es suspender las actividades lectivas y al aire libre en este escenario. Y si se actualiza a naranja, es muy probable que se mantenga la cancelación en localidades y zonas con riesgo de inundación.
Municipios que han suspendido las clases en la provincia de Valencia:
- Ademuz
- Ador
- Ador - Palma de Gandia
- Agullent
- Aielo de Malferit
- Alaquàs
- Albaida
- Albal
- Albalat de La Ribera
- Albalat dels Sorells
- Albalat dels Tarongers
- Alberic
- Alborache
- Alboraia
- Albuixech
- Alcàntera de Xúquer
- Alcàsser
- Alcublas
- Aldaia
- Alfafar
- Alfara de la Baronia
- Alfara del Patriarca
- Alfarrasí
- Algemesí
- Algemesí - Carrascalet
- Algímia d'Alfara
- Alginet
- Almàssera
- Almoines
- Almussafes
- Alpuente
- Alzira
- Alzira -Barraca d'Aigues Vives
- Anna
- Antella
- Aras de los Olmos
- Ayora
- Barxeta
- Bèlgida
- Bellreguard
- Benaguasil
- Beneixida
- Benetússer
- Beniarjó
- Benicull de Xúquer
- Benifaió
- Benifairó de la Valldigna
- Benifairó de les Valls
- Benigànim
- Benimodo
- Benimuslem
- Beniparrell
- Benirredrà
- Benissanó
- Benissoda
- Bétera
- Bicorp
- Bocairent
- Bolbaite
- Bonrepòs i Mirambell
- Bufali
- Bugarra
- Buñol
- Burjassot
- Camporrobles
- Canals
- Canet d'en Berenguer
- Carcaixent
- Càrcer
- Carlet
- Casas Bajas
- Casinos
- Castelló
- Castelló de Rugat
- Catadau
- Catarroja
- Caudete de las Fuentes
- Chella
- Chelva
- Cheste
- Chiva
- Cofrentes
- Corbera
- Cullera
- Daimús
- Dos Aguas
- El Genovés
- El Palomar
- El Puig de Santa María
- El Real de Gandia
- Enguera
- Estivella
- Faura
- Favara
- Foios
- Fontanars dels Alforins
- Fortaleny
- Fuenterrobles
- Gandia
- Gandia - Grau I Platja
- Gavarda
- Gilet
- Godella
- Godelleta
- Guadasséquies
- Guadassuar
- Jalance
- Jarafuel
- La Font de la Figuera
- La Font d'en Carròs
- La Llosa de Ranes
- La Pobla de Farnals
- La Pobla De Vallbona
- La Pobla del Duc
- La Pobla Llarga
- L'Alcúdia
- L'Alcúdia de Crespins
- L'Alqueria de la Comtessa
- L'Eliana
- L'Énova
- Llanera de Ranes
- Llaurí
- Llíria
- Llocnou de Sant Jeroni
- Llocnou d'en Fenollet
- Llombai
- Llutxent
- L'Olleria
- Loriguilla
- Losa del Obispo
- Manises
- Manuel
- Marines
- Massalavés
- Massalfassar
- Massamagrell
- Massanassa
- Meliana
- Miramar
- Mislata
- Moixent
- Moncada
- Montaverner
- Montesa
- Montitxelvo
- Montroi
- Montserrat
- Museros
- Náquera
- Navarrés
- Novetlè
- Oliva
- Olocau
- Ontinyent
- Otos
- Paiporta
- Palma de Gandía
- Paterna (La Cañada, Lloma Llarga, Terramelar)
- Pedralba
- Petrés
- Picanya
- Picassent
- Piles
- Polinyà de Xúquer
- Potries
- Puçol
- Quart de Les Valls
- Quart de Poblet
- Quartell
- Quatretonda
- Quesa
- Rafelbunyol
- Rafelcofer
- Rafelguaraf
- Real
- Requena (Campo Arcis, San Antonio)
- Riba-Roja de Túria
- Riola
- Rocafort
- Rotglà i Corberà
- Ròtova
- Sagunt
- Sagunt (Port de Sagunt)
- San Antonio de Benagéber
- Sant Joanet
- Sedaví
- Senyera
- Serra
- Siete Aguas
- Silla
- Simat de la Valldigna
- Sinarcas
- Sollana
- Sueca
- Sumacàrcer
- Tavernes Blanques
- Tavernes de la Valldigna
- Torrent (Monte Vedat)
- Tous
- Tuéjar
- Turís
- Utiel
- València
- Vallada
- Venta del Moro
- Vilallonga
- Vilamarxant
- Villar del Arzobispo
- Vinalesa
- Xàtiva
- Xeraco
- Xeresa
- Xirivella
- Yátova
Municipios que han suspendido las clases en la provincia de Castellón:
-Alcalà de Xivert
-Almassora
-Argelita
-Benicarló
-Benicàssim
-Borriana
-Borriol
-Castellò de la Plana
-Fanzara
-La Llosa
-Moncofa
-Montanejos
-Oropesa
-Peñíscola
-Santa Magdalena de Pulpis
-Sant Jordi
-Sant Mateu
-Segorbe
-Torreblanca
-Traiguera
-Vila-real
-La Vilavella
-Vinaròs
-Xilxes
Municipios que han suspendido las clases en la provincia de Alicante:
-Elda
-Petrer
-Villena
-Pinoso
-Monóvar
