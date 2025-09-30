Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya Las viviendas de la calle Almacereta se quedan en el borde del cauce

Las lluvias de los últimos días han provocado este martes el corrimiento de tierras y el derrumbe de una parte del talud del barranco del Poyo a su paso por Picanya. El alcalde de la localidad, Josep Almenar, ha señalardo que todavía no se había procedido a reconstruir esa zona, situada junto a la calle Almacereta.

Se trata sin duda de la parte más delicada del cauce, donde trabajan desde hace meses en la construcción de un puente y una pasarela. La primera fila de viviendas se ha quedado tras el derrumbe prácticamente en el borde del Poyo, lo que complica todavía más su viabilidad.

De momento, los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar están evaluando las causas para determinar las medidas de seguridad necesarias. «De momento se ha retirado la maquinaria y garantizado medidas de seguridad básicas para impedir el paso, aseguraron desde el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento presentó hace unos días la memoria al Ministerio de Política Territorial para la reurbanización de un tramo de la marginal aguas arriba, en la calle So. En este caso se levantará un muro de contención sobre el que se ha diseñado un paseo peatonal.

Almenar dijo a LAS PROVINCIAS entonces que la solución para la calle Almacereta no se ha definido todavía, subrayando la importancia de la seguridad de los vecinos. Tras lo que ha pasado, con mayor motivo todavía el Ayuntamiento meditará el futuro de estos inmuebles, que ha decidido comprar.

