Noche de tormenta en Valencia: todos los ojos están en las pedanías LAS PROVINCIAS recorre la ciudad de norte a sur con una patrulla de la Policía Local en las peores horas del temporal

Álex Serrano López Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 02:12 | Actualizado 02:43h. Comenta Compartir

La tormenta arrecia sobre Valencia cuando los agentes de la Unidad de Seguridad y Apoyo a la Prevención (USAP) entran en el turno de noche. LAS PROVINCIAS se sube a un coche patrulla para recorrer la ciudad de punta a punta bajo las peores horas del aguacero que barre el Cap i Casal en las primeras horas de la madrugada.

El trayecto empieza por La Torre, donde el oficial José Manuel Gómez y el agente Jesús Rozalén rememoran la noche de la dana. La pedanía está en silencio. Las paredes contra las que el 29 de octubre chapoteaba el agua de la barrancada están ahora mojadas por la lluvia, pero la situación es muy distinta a la del pasado mes de octubre.

Por la emisora entra el aviso de que la situación en el Perellonet se ha complicado y el intendente de la noche, Antonio Castro, valora si hay que cortar la CV-500. Hacia allá que va la patrulla de José Manuel y Jesús. En la gola del Pujol nos encontramos con el jefe, que vuelve de El Perellonet: «Mo vamos a cortar, parece que lo peor va ahora hacia Valencia».

Es cierto. Empieza a arreciar otra vez en la rotonda del Saler. Un aviso llega de una calle cercana al Roig Arena. En un ático entra agua desde la azotea. La vecina dice que llamará al seguro, pero los agentes liberan los desagües del tejado. Es solo una de las múltiples incidencias que llegan: un árbol caído en la calle Floresta, un cortocircuito en unas obras de Marino Albesa, un locutorio asaltado en Tomás Sala…

La noche también nos lleva hasta los polideportivos de Benimaclet y Fuensanta. El primero se ha llenado a las 18 horas con 30 personas, entre ellas 9 menores, por lo que el Ayuntamiento ha tenido que abrir la zona deportiva de la Fuensanta para acoger a más indigentes. Enfilamos después hacia Benifaraig, donde comprobamos el estado del barranco del Carraixet. Hay metro y medio de agua, pero no amenaza con salirse. Por suerte.

La tormenta continúa y llega un aviso desde La Punta: el alcalde pedáneo ha avisado de que las familias de personas de origen rumano que viven en la entrada del Pedrós tienen el agua casi al cuello. No es literal, pero para que se hagan una idea, un hombre recibe a las patrullas con un elocuente «el agua de la acequia está a punto de salirse». Rechazan ser evacuados.

Ya es bien entrada la madrugada y no deja de llover. Se multiplican los problemas: un accidente en la avenida del Cid, una inundación en unas obras en Archiduque Carlos… Llueve desde hace varias horas. Jesús y José Manuel nos preguntan cómo va la tormenta en las aplicaciones de radar. Sigue estática sobre Valencia. Se miran en silencio. La noche todavía será larga.