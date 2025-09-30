El temporal sacude durante la noche Valencia y l'Horta Sud sin incidentes graves Los pluviómetros superan los 180l/m2 en el Perellonet y varios depósitos de la capital se llenan durante las horas más convulsas de la madrugada

Gonzalo Bosch Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 07:53 | Actualizado 08:12h. Comenta Compartir

La Comunitat se enfrentó durante la jornada del lunes a un episodio de lluvias que fue de menos a más y que afectó a diversas zonas del territorio. Las precipitaciones que complicaron la situación en Gandía durante la mañana avanzaron durante la tarde hacia el norte provocando incidentes en Alzira, Cullera, Sueca o las pedanías valencianas en la Albufera. Durante la noche, el aguacero se ha cebado con Valencia capital y municipios de l'Horta Sud, aunque afortunadamente no se han tenido que lamentar incidentes graves.

El Ayuntamiento de Valencia, como ya ocurrió durante la madrugada del domingo al lunes, utilizó a sus efectivos de seguridad ciudadana para vigilar la situación del torrente que se ha cebado con la capital durante gran parte de la noche. La mirada, tal y como confesó la alcaldesa María José Catalá, se centró sobre todo en las pedanías ubicadas en la Albufera. En torno a las 4 de esta mañana el pluviómetro ubicado en El Perellonet recogía 180 litros por metro cuadrado acumulados en las últimas 24 horas. Tanto en la pedanía litoral como en El Palmar los bomberos de la ciudad y la Policía Local han realizado patrullas de vigilancia para asegurar el bienestar vecinal. También se han achicado algunas vías donde se acumulaba el agua.

Y es que la tormenta se ha mantenido estática durante varias horas sobre Valencia capital y su área metropolitana. Prueba de ello son los tanques de tormenta de la ciudad, ya que varios de ellos han llenado sus depósitos durante la noche. Los depósitos de Eugenia Viñes, El Saler y los dos de La Torre han acabado completamente llenos. En ésta última pedanía (afectada por la dana el 29-O) el segundo de sus depósitos se ha vaciado durante la noche desaguando en el nuevo cauce del Turia. Además, desde el Consistorio no se han detectado incidencias graves con los equipos eléctricos y los pasos inferiores funcionando con normalidad. Se han vaciado los colectores de pluviales de Malvarrosa/Vera, Nazaret, Marcos Sopena y El Saler, y se han continuado con bombeos en El Perellonet.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de la capital han sido notificados con cuatro incidentes leves por caída de árboles en la ciudad, los cuáles han afectado a dos vehículos o han bloqueado dos vías, aunque ya se han retirado. La incidencia más destacada de la noche fue la actuación de Bomberos de Valencia en Castellar a causa de un forjado que colapsó en una vivienda de la localidad. El matrimonio residente no sufrió lesiones y fue realojado en casa de otros familiares. Desde que se activó la alerta roja, los bomberos de Valencia han actuado en 70 operaciones.

En los municipios de l'Horta Sud la tensión, como es evidente, estaba a flor de piel. El complicado recuerdo de hace 11 meses hace vivir las alertas extremas por lluvias con total precaución. Según la asociación valenciana de climatología AVAMET, con el paso del lunes al martes (desde las 00.00) Massanassa y Catarroja son los municipios que más lluvia han registrado. En ambos municipios los pluviómetros han registrado más de 50 l/m2 en las últimas siete horas. La zona sur ha recibido parte de la lluvia (aunque no con la misma intensidad) que sí sufrieron desde la tarde y principio de la noche en Cullera o Sueca.

A esta hora de la mañana, los mayores problemas provocados por la lluvia en esta zona se centran en las conexiones, pues la V-30 notifica acumulaciones de agua en su salida en dirección Benetússer y Catarroja. Del mismo modo, la líneas líneas de Cercanías que pasan por el tramo Alfafar-Benetússer están sufriendo retrasos porque el agua caída en este tramo durante la noche se ha acumulado y dificulta la circulación. En la provincia de Castellón, hasta tres carreteras secundarias continúan cortadas durante la mañana de este martes tras las lluvias de la noche: CV-137 en Càlig, CV-200 en Almedíjar y CV-1486 en Cabanes.

Cabe recordar que el litoral de la provincia de Valencia se mantiene en alerta naranja por lluvias hasta, como mínimo, las doce del mediodía.