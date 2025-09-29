La diferencia con la dana: la tormenta se gesta en el Mediterráneo, respeta el interior de Valencia y evita el caos

Héctor Esteban Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:09 | Actualizado 23:59h. Comenta Compartir

El punto sobre el que ha descargado en esta ocasión la lluvia de manera torrencial respecto a la dana del 29 de octubre de 2024 es uno de los aspectos clave para diferenciar ambas situaciones. En este fenómeno meteorológico, con un panorama muy novedoso ya que la alerta roja viene de los restos de un huracán y no de una dana, la clave ha estado en que la gran parte de la actividad se ha centrado en el mar, varias millas adentro en el Mediterráneo, lo que ha aliviado a la Comunitat Valenciana de una situación catastrófica.

Tan sólo en aquellos puntos cercanos a la costa es donde ha entrado con mayor fuerza la tormenta, como es el caso de Gandia, Sueca y Cullera, y se han dejado ver trombas de agua con importantes precipitaciones que han superado los 200 litros por metro cuadrado. En octubre del año pasado, el proceder fue totalmente distinto, ya que la lluvia descargó de manera desaforada aguas arriba, en el interior de la provincia de Valencia, lo que fue alimentando ramblas y barrancos para llegar con toda su fuerza y una elevada suma de caudales a la zona más próxima de la costa donde no había llovido. Ahora, la lluvia ha ido desde la costa a los pueblos de interior, alcanzado puntos como Barx y Pinet, que también han recogido importantes precipitaciones.

Entre los municipios de la dana, aquellos que fueron los más afectados por la riada del 29 de octubre, la lluvia ha caído de forma intensa aunque en esta ocasión no se han convertido en el foco de la tormenta. El municipio que más litros por metro cuadrado ha registrado ha sido Aldaia, que a las diez de la noche, según los datos de Avamet, presentaba un acumulado de 97 litros en el barrio del Cristo y un total de 88 en el pluviómetro del casco urbano.

En Aldaia se ha trabajado desde el domingo para proteger a la población del barranco de La Saleta, que cruza por el casco urbano y que se suele desbordar con facilidad cada vez que las lluvias se salen de un parámetro de normalidad. El cauce es poco profundo por lo que el agua suele rebosar e inundar el túnel que hay para cruzar por debajo de la línea de tren C-3. La imagen de este punto totalmente anegado se ha visto en multitud de ocasiones en una población que ha visto este año reforzada su seguridad con unas barreras desmontables.

En Torrent, tanto en el pluviómetro ubicado en la avenida del Vedat como en el que hay junto al CEIP Antonio Machado, la cantidad recogida a lo largo del día ha sido de 43 litros por metro cuadrado a las 22 horas. En Picanya fueron 52 mientras que en Paiporta fueron 45. En otras poblaciones como Catarroja, Albal y Massanassa las cantidades recogidas oscilaron entre 45 y 55 litros por metro cuadrado. La dana del 29 de octubre arrasó estas localidades y ahora, con el miedo todavía en el cuerpo cuando queda un mes para cumplir el primer aniversario de la tragedia, el cauce del Poyo bajaba con cierto caudal pero sin aproximarse a la imagen de la última riada.

En la comarca de La Ribera, la situación también ha sido totalmente distinta a la de hace un año. El hecho de que la tromba haya caído con especial fuerza en las localidades costeras, especialmente en puntos como Sueca y Cullera con acumulaciones a las 22 horas por encima de 150 litros por metro cuadrado en algunos puntos, ha salvado a otras localidades como Algemesí y Carlet, que el 29 de octubre de 2024 fueron de las primeras en inundarse. En esta ocasión, estos municipios se han situado en el orden de los 50 litros por metro cuadrado.

Una reflexión especial merece Turís, el municipio que batió un récord de precipitación hace un año con más de 700 litros por metro cuadrado en muy pocas horas. En esta ocasión, el pluviómetro de Canyapar ha sumado 38 litros por metro cuadrado, casi veinte veces menos que en aquella ocasión. En Chiva, por ejemplo, con 500 litros el día de la dana, ayer por la noche se habían recogido 40 litros por metro cuadrado. La ligereza de la lluvia en esta ocasión, sin menospreciar que ha caído en cantidades importantes, ha provocado que barrancos como el del Gayo, Cueva Morica, Grande, Poyo y Horteta no hayan llevado grandes cantidades a l'Horta Sud como ocurrió hace un año.

El mismo comportamiento se ha dado en municipios como Chera, Bugarra, Gestalgar y Pedralba, que desde el Alto Turia llevaron caudales de más de mil metros por segundo al plan sur. En esta ocasión, la lluvia ha sido moderada con comportamientos similares a los de poblaciones vecinas con sumas a lo largo del día de entre 40 y 45 litros por metro cuadrado.

El modelo en la cabecera del Magro también ha sido similar con escasas aportaciones, en comparación con el 29 de octubre, en su cabecera. En Utiel y Requena las precipitaciones han oscilado entre 2 y 7 litros por metro cuadrado mientras que en Buñol han sido de 20 y en Yátova, Alborache y Macastre, municipios muy próximos al pantano de Forata, la cantidad ha rondado los 30 litros. La lluvia moderada en estos puntos ha evitado que aguas abajo se dieran mayores problemas, especialmente en la zona de Cullera, donde al Júcar se hubiera añadido un caudal descontrolado desde aguas arriba del Magro en el caso de que el interior hubiera caído con la misma fuerza.

En esta ocasión, además de por el hecho de que las tormentas han tenido más movilidad que el 29 de octubre, donde fueron constantes y estáticas sobre determinados puntos, el hecho de que la fuerza del agua haya descargado en el mar y en el litoral ha evitado males mayores.