Un reventón térmico azota Gandia y una tromba de agua barre la costa de la Safor Localidades como Tavernes o Xeraco están recibiendo fuertes precipitaciones

Manuel García Gandia Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:16

Los fenómenos aislados e intensos, aunque breves, se están repitiendo en diferentes puntos de la provincia además de la lluvia intensa. Así, por ejemplo, en la ciudad de Gandia, algunos vecinos han asistido, a primera hora de esta mañana, a un reventón térmico donde el viento ha soplado con gran intensidad durante unos segundos que se les han hecho eternos.

Además, la lluvia está cayendo con gran intensidad no sólo en la ciudad turística por excelencia de la comarca, sino que también se ha extendido a poblaciones cercanas como Tavernes de la Valldigna o Xeraco, donde el agua ya amenaza algunos bajos. En algunos municipios como Gandia también se han producido breves cortes del suministro eléctrico. Asimismo, el agua ha entrado en viviendas de la urbanización la Casona, entre Gandia y la playa.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de la capital de la Safor, como otras muchas poblaciones, mantiene sus recomendaciones ante previsión de episodios fuertes de lluvia que se prevería llegará a partir de las 4 de la madrugada de este lunes. El barranco de Beniopa ya ve cómo circula con agua aunque por el momento sin riesgo de desbordamiento, a esta primera hora de la mañana.

Así, recomiendan a la población que se queden en casa y evite desplazamientos innecesarios, ya que los centros educativos permanecerán cerrados, y se puede suspender la cita médica o intervención prevista para este lunes.

También se tienen que evitar las zonas bajas o propensas a acumular agua (sótanos, garajes o zonas bajas del edificio).

Tampoco se deben atravesar calles inundadas ni caminos por zonas de riesgo porque el agua puede arrastrar con fuerza a personas y vehículos.

En otro sentido, se ha de evitar el estacionamiento y retirar el vehículo de las zonas susceptibles de inundarse, como por ejemplo cauces secos, orillas de ríos y barrancos. Finalmente se pide que se sigan las indicaciones de las autoridades, que ante cualquier incidencia, se telefonee al 112 y al 962 87 88 00 / 092 (Policía Local) y que únicamente se informen desde los canales oficiales del Ajuntament de Gandia y las administraciones superiores.