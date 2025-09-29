Récords de lluvia en Gandia y Barx con casi 200 litros en una hora Parte de las precipitaciones más fuertes se han desplazado al Mediterráneo a varias millas de la costa de La Safor y La Ribera

Héctor Esteban Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:17 | Actualizado 13:03h.

A la espera de que las tormentas se desplacen a la ciudad de Valencia y a su área metropolitana, que es la previsión que se apunta en este momento, la lluvia se ha cebado especialmente en La Safor donde Gandia marca ahora mismo la mayor cantidad de agua recogida con 289 litros por metro cuadrado en las últimas cuatro horas, según un de los medidores de Avamet ubicado en el área del Parpalló-Borrell. Una de las zonas más afectadas es la el área de la playa con calles anegadas y complejos en los que ha entrado el agua.

En la Ciudad Ducal se ha dado un reventón térmico que ha generado fortísimas rachas de viento y una tromba de agua importante. En el Camí del Mar y en el Grau Sud se han recogido más de 100 litros por metro cuadrado en cuatro horas y en el pluviómetro del Ayuntamiento se han superado los 81.

En Barx, ubicado en la zona interior de La Safor en plena montaña, también se han dado importantes registros con 232 litros por metro cuadrado en La Drova. En otras localidades de la comarca como Rafelcofer (164), Simat (161) y Palmera (128) son puntos donde se han dado precipitaciones relevantes.

De hecho, en la última hora ha llovido con muchísima fuerza en Barx, donde se han registrado 185 litros por metro cuadrado, mientras que en Real de Gandía se acumulan en el mismo espacio de tiempo 105 litros.

En este momento, el litoral de La Safor y La Ribera son los puntos más afectados, de la misma manera que cae con mucha fuerza también en el interior de estas provincias. Afortunadamente, parte de las precipitaciones de mayor intensidad están cayendo en este momento en el mar a varias millas de la costa valenciana.