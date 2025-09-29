El nuevo cauce del Turia cambia su imagen y vuelve a llevar agua La Confederación Hidrográfica del Júcar apunta que la situación es «estable a estas horas» pero advierte de que las condiciones van a empeorar

Alberto Martínez de la Calle Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:44 Comenta Compartir

Imborrable la imagen del nuevo cauce del Turia tras la dana del pasado 29 de octubre. Con una capacidad de evacuación de 5.000 metros cúbicos por segundo, desaguó con éxito, evitando que las avenidas inundaran la ciudad de Valencia. Durante las últimas horas, debido a las intensas lluvias, ha vuelto a correr el agua por la infraestructura, que se encarga de recoger las aportaciones de ramblas y barrancos cuando las precipitaciones son abundantes.

En estos momentos, el nivel de agua es bajo, aunque la estampa resulta llamativa teniendo en cuenta la habitual sequedad del nuevo cauce del río Turia. Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, han informado de que se mantiene la estabilidad en la provincia de Valencia, donde durante la pasada noche se han llegado a alcanzar «acumulados de 66 mm en Manises o 64 en Ayora». Apuntan que no se han producido «aumentos significativos de caudal» y que hay «normalidad» en todos los embalses. En cualquier caso, recalcan que, según Aemet, está previsto que la situación «empeore en las próximas horas».

Cabe recordar que, el pasado mes de agosto, los servicios municipales iniciaron las labores de limpieza de los pilares de los seis puentes del tramo del nuevo cauce del Turia comprendido entre las carreteras CV-400 y la V-31 (Pista de Silla) y ubicados en el término de Valencia. El objetivo de esta actuación, promovida por el Ayuntamiento, era asegurar la correcta evacuación de las aguas pluviales ante un nuevo evento de precipitaciones fuertes.

El agua evacuada por el nuevo cauce, que llegó a registrar un caudal de 3.500 metros cúbicos por segundo en la noche del 29 de octubre de 2024, provocó un arrastre generalizado de restos muy importante como árboles, vegetación, áridos y fangos.

Precisamente, las familias que viven en las alquerías del barrio de San Isidro, una zona de Valencia limítrofe con Paiporta y Picanya, se han pasado la madrugada de este lunes controlando de cerca el estado del canal que discurre junto a la V-30, que ha desbordado en algunos tramos. El Ayuntamiento de Valencia confirmó que en la parte próxima a la pedanía de La Torre llegó a desbordar, anegando terrenos del entorno, mientras que aguas arriba, más cerca de la depuradora de Quart-Benàger, también se produjo un exceso de caudal que acabó en un vial de servicio próximo a las viviendas y en el nuevo cauce.