Los vecinos alertan de canales desbordados junto a la V-30 por los tapones de residuos Residentes de las alquerías de San Isidro alertan del vertido de aguas residuales en la zona de sus viviendas

Paco Moreno Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:10

Las familias que viven en las alquerías del barrio de San Isidro, una zona de Valencia limítrofe con Paiporta y Picanya, se han pasado la madrugada de este lunes controlando de cerca el estado del canal que discurre junto a la V-30, que ha desbordado en algunos tramos.

El Ayuntamiento confirmó que en la parte próxima a la pedanía de La Torre llegó a desbordar, anegando terrenos del entorno, mientras que aguas arriba, más cerca de la depuradora de Quart-Benàger, también se produjo un exceso de caudal que acabó en un vial de servicio próximo a las viviendas y en el nuevo cauce.

«Son aguas residuales», indicó uno de los vecinos acerca de los problemas de vertidos que han tenido. Una dotación de bomberos llegó a la zona para inspeccionar lo ocurrido, señalando a los residentes que iban a hacer un informe. El motivo es claro para los que residen cerca: el canal está sucio, lleno de arrastres e incluso vegetación, con lo que se colmata enseguida.

Además, cuando se produce algún vertido desde la planta depuradora, como aseguran que ha ocurrido durante esta alerta roja, la situación se agrava más. De ahí que reclaman la reforma de ese tramo del canal, con el fin de que al profundizar el cauce no haya ningún tipo de desbordamiento.