Un vecino de Chiva observa la devastación de la dana en el cauce del Poyo. EFE/ KAI FÖRSTERLING

Denuncian falta de transparencia para acceder a los datos del SAIH

Desarrolladores de Hidroalerta señalan que la actualización del sistema incumple la normativa europea y la CHJ defiende que no facilita el código de la red por seguridad

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:49

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha sido una de las instituciones más herméticas en estos más de 11 meses transcurridos desde la dana. ... Su papel clave en la vigilancia de los cauces de la demarcación y la transmisión de avisos de los caudales ha dejado mucho que desear en materia de transparencia, empezando por el escrupuloso silencio mantenido por su presidente Miguel Polo sólo roto en su declaración judicial. Ahora, desarrolladores de una aplicación que pretendía acercar a la ciudadanía los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) han denunciado públicamente la opacidad del organismo de la cuenca a la hora de poder hacer uso de sus mediciones en otros programas.

