Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la CHJ en su comparecencia en el juzgado. EFE

La CHJ oculta cuántos agentes medioambientales vigilaron los barrancos con la alerta roja

El organismo de cuenca evita detallar qué trabajos realizó este cuerpo el pasado lunes

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:27

Dos días han pasado y la información sigue sin desvelarse. Este periódico lleva 48 horas intentando que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ... informe de qué trabajos realizaron los agentes medioambientales que dependen de ella y cuántos efectivos participaron en la emergencia del pasado lunes. Todavía no hay respuesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  2. 2 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  3. 3 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  4. 4 Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias
  5. 5

    El derribo del primer restaurante del paseo de la Malvarrosa arranca en 48 horas
  6. 6 El diseñador de alta costura que acaba de abrir tienda en el centro de Valencia
  7. 7

    Valencia se queda sin vuelos directos a Islandia
  8. 8 Noche de tormenta en Valencia: todos los ojos están en las pedanías
  9. 9

    Una investigadora valenciana lidera una terapia contra dos tipos de leucemia
  10. 10 Este es el sorprendente sueldo que gana un empleado de gasolinera en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La CHJ oculta cuántos agentes medioambientales vigilaron los barrancos con la alerta roja

La CHJ oculta cuántos agentes medioambientales vigilaron los barrancos con la alerta roja