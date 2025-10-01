La CHJ oculta cuántos agentes medioambientales vigilaron los barrancos con la alerta roja

Dos días han pasado y la información sigue sin desvelarse. Este periódico lleva 48 horas intentando que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ... informe de qué trabajos realizaron los agentes medioambientales que dependen de ella y cuántos efectivos participaron en la emergencia del pasado lunes. Todavía no hay respuesta.

La información tiene relevancia debido a que, entre otros cometidos, este cuerpo tiene la misión de vigilar el caudal de los barrancos por lo que en una situación de alerta roja su trabajo tiene especial significación. Según la ley de Aguas, su misión, entre otras facetas, consiste en controlar los aforos e informar sobre las crecidas de los cauces. Conocer los efectivos disponibles en ese momento y cómo efectuaron su trabajo tiene su importancia para calibrar los esfuerzos que se pusieron en marcha durante la emergencia.

El lunes desde este periódico se pusieron en contacto con la CHJ para solicitarles esta información. La respuesta de la Confederación fue el silencio. No hubo respuesta.

Este martes la pregunta fue trasladada, en primer lugar, al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que desveló, en una entrevista en À Punt, que el Centro de Coordinación de Emergencias contactó con la entidad que dirige Miguel Polo, pero no obtuvo respuesta

Unos momentos más tarde este diario asistió a una comparecencia de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Ante la pregunta de si tenía constancia de si la Confederación había desplegado a su medio centenar de agentes el día de la alerta roja, Bernabé señaló que la CHJ «ha estado reportando la información de manera puntual por los medios que corresponden. Han estado informando al centro de coordinación de emergencias en todo momento». Aunque posteriormente la delegada fue más concreto señaló que se había puesto en contacto con la CHJ y que este organismo iba a aportar la información.

El paso siguiente de esta rocambolesca historia es que este periódico se comunicó una vez más con la confederación para conseguir la información. En esta ocasión sí que hubo una respuesta, pero, como se verá, como si no la hubiera habido. Y es que fue la siguiente: «Todos los agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Júcar desplegados sobre el territorio cumplieron con las funciones de inspección y vigilancia de cauces, así como del resto de funciones encomendadas por los responsables de las distintas áreas administrativas del Organismo, conforme a la legislación vigente». Una contestación genérica que poco revela y que tampoco detalla el número de agentes que estaban trabajando ese día.

El paso que emprendió este periódico a continuación fue requerir a las fuentes de la Confederación que detallara cuántos efectivos se movilizaron en la jornada del lunes. A partir de ahí empieza lo que bien podría calificarse como un diálogo de besugos sin que se consiguiera que la CHJ proporcionara una información concreta.

Así que desde este diario se les preguntó cuántos agentes estuvieron en acción el día de autos. La respuesta volvió a ser concisa: «Todos los disponibles». Una contestación muy poco clara y ambigua que dejaba abiertos el mismo número de interrogantes.

Por todo ello, desde el periódico se volvió a insistir en la cuestión. Por mensaje telefónico se les remitió la petición de que aclararan cuántos eran los agentes en concreto que estuvieron trabajando controlando los aforos el día de la alerta roja. Pese a la insistencia, una vez más, no se consiguió una respuesta clara.

De hecho, desde la Confederación la contestación fue, de nuevo, peregrina: «Si hubo alguno de baja no lo sé». Y añadieron, quizá con un tono de impaciencia e ironía, que «como entenderás, no voy a molestar a nadie para preguntarlo». Sí que matizaron que el cuerpo lo componen 55 efectivos en total.

Así se acabó la conversación y la información continúa oculta. 48 horas después de que se intentara conseguir una respuesta, el resultado continúa siendo el mismo. Como si no se hubiera hecho nada. Fue como toparse contra un muro. Se orientara como se orientase la pregunta, no hubo manera de conseguir una información clara y concisa que respondiera a unos requerimientos muy concretos como los planteados.