Polo planta a Les Corts y no acudirá a la comisión de investigación de la dana

Casi once meses de silencio –roto solo por su reciente declaración ante la jueza de Catarroja- y una celeridad inusitada para dar plantón a Les ... Corts. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, no comparecerá ante la comisión de investigación de la dana del Parlamento valenciano. El ministerio para la Transición Ecológica ha confirmado que Polo no acudirá a la solicitud que la pasada semana acordó la mesa de la comisión con el voto favorable de PP y Vox –que preside este órgano- y el rechazo de los socialistas valencianos.

El departamento que dirige la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, del que depende la CHJ, ha confirmado que Polo no acudirá a esa citación, informa Efe. La comparecencia se aprobó sólo unos días después de la declaración como testigo del responsable de la CHJ ante la jueza de la dana. Una declaración de ocho horas, que tuvo lugar el 19 de septiembre, y en la que Polo vino a reconocer entre otras cosas que no se podía prever lo que iba a suceder el día de la riada.

Sólo unos días después, el pasado miércoles día 24, la mesa de la comisión de investigación de la dana en Les Corts acordaba incluir en el calendario de comparecencias la del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La mesa de la comisión, con la diputada de Vox Miriam Turiel en la presidencia y el diputado del PP Vicente Betoret como vicepresidente, acordaba que Polo acudiera este martes.

La decisión se tomaba con la posición favorable de PP y Vox, y el criterio en contra del PSPV, que a través de la secretaria de la mesa de la comisión, la diputada Alicia Andújar, consideraba que no existían motivos para convocar al presidente de la Confederación. El acuerdo adoptado incluía a Polo entre los técnicos que debían comparecer mañana martes, aunque está por ver que Polo acuda a la llamada de la Cámara.

El portavoz del PP en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Nando Pastor, ya deslizó hace pocas fechas la decisión de citar a Polo, al reprochar que «lo que han estado diez meses dando leciones y colocando al PP en el centro de la diana, nos dicen ahora que no se podía prever lo que iba a suceder».

Pastor señaló que «los que se jactaban de informar puntualmente son los mismos que ahora reconocen que despreciaron el correo con la alerta del Poyo. Los responsables de controlar el barranco durante todo el día e informar confiesan que se enteraron de lo que pasaba casi a las 7 de la tarde. Han sido diez meses de estafa narrativa a los valencianos«.

Por ello, consideró «urgente» que Polo compareciera «lo antes posible», ya que «tras diez meses de silencio, ha desmontado el relato oficial de la izquierda y, en concreto del PSOE, y más teniendo en cuenta la gravedad de sus declaraciones ante la jueza de Catarroja».