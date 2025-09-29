Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miguel Polo, a su llegada a los juzgados de Catarroja el día 19 de septiembre. M. P.

Polo planta a Les Corts y no acudirá a la comisión de investigación de la dana

El presidente de la CHJ estaba citado para comparecer este martes en su calidad de técnico

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:44

Casi once meses de silencio –roto solo por su reciente declaración ante la jueza de Catarroja- y una celeridad inusitada para dar plantón a Les ... Corts. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, no comparecerá ante la comisión de investigación de la dana del Parlamento valenciano. El ministerio para la Transición Ecológica ha confirmado que Polo no acudirá a la solicitud que la pasada semana acordó la mesa de la comisión con el voto favorable de PP y Vox –que preside este órgano- y el rechazo de los socialistas valencianos.

