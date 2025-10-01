Polo justifica su plantón a Les Corts: «La CHJ no es una institución de la Generalitat»
El presidente de la Confederación remite un escrito a la Cámara el mismo día que estaba citado en la comisión de investigación de la dana
Valencia
Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:10
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo ha remitido este mismo martes un escrito a Les Corts en el que comunica ... su decisión de no asistir a la comisión de investigación de la dana, a la que estaba citado para este mismo día.
En el escrito al que ha tenido acceso este diario, y que firma el propio Polo, el presidente de la Confederación recuerda que en ocasiones anteriores se han producido solicitudes similares de comparecencia de personas de esta Confederación para informar de diversos asuntos. «Recabados informes al respecto, el Servicio Jurídico de Estado se ha manifestado en el sentido de que Les Corts no puede pedir la comparecencia de personal al servicio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pues esta no es una institución de la Generalitat Valenciana», se señala.
Esta conclusión, continúa, se fundamenta «en una doctrina consolidada, según la cual el control ejercido por comisiones constituidas en los parlamentos autonómicos queda circunscrita a la actuación de órganos y autoridades de la propia Comunidad Autónoma y al ámbito competencial de la misma».
En virtud de lo dicho, le anuncio la imposibilidad de asistir a la comparecencia citada. Reciba las muestras de mi consideración más elevada, concluye el escrito. El ministerio de Transición Ecológica ya comunicó el lunes,a través de la Agencia Efe, que Polo no comparecería ante Les Corts. La suspensión de la actividad parlamentaria ha hecho que la comisión de la dana no se reuniera hoy.
La comparecencia de Polo ante la comisión de investigación fue aprobada por la comisión a propuesta del PP y con el voto favorable de Vox y la oposición del PSPV. Los populares justificaron su propuesta en el contenido de la declaración de Polo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana, y en particular, en la referencia que hizo a que nadie podía prever la magnitud de la catástrofe del pasado 29 de octubre.
El escrito de Polo ha llegado a Les Corts este mismo martes, que era el día en el que estaba prevista su comparecencia.
