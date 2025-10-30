Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases

La Conselleria de Educación ha elaborado un protocolo de actuación dirigido a los centros públicos y concertados que recoge cómo se tendrá que atender al ... alumnado en caso de que se suspendan las clases por alguna emergencia o alerta, situación que será bastante frecuente, como se ha demostrado este mismo curso, especialmente en zonas afectadas por la dana o en riesgo de inundación.

El documento se presenta este jueves a los sindicatos docentes de la mesa sectorial, y aunque da autonomía organizativa, recoge una serie de recomendaciones generales que trasladan la idea sobre cómo actuará la mayoría de los centros. Además, la regulación implica que cualquier estudiante, desde Infantil hasta Bachillerato, tendrá que recibir atención educativa adaptada a su edad y posibilidades, en lugar de que esta, en el formato que sea, quede al criterio del docente de la materia o de la propia organización interna del centro. Hasta la fecha ha sido bastante habitual que los estudiantes tuvieran que realizar tareas de carácter lectivo a partir de Secundaria, pero no estaban tan generalizadas en Primaria o Infantil.

Exactamente, se señala que «en el ejercicio de su autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, adoptarán las medidas necesarias para atender las necesidades educativas del alumnado conforme a la normativa vigente». Y también que aquellos que hayan sido cerrados o cuya actividad lectiva se suspenda (centros abiertos pero sin clase, como el día del apagón) deberán garantizar «la continuidad del proceso formativo del alumnado, facilitando y poniendo a su disposición las tareas contempladas en las situaciones de aprendizaje que figuran en las programaciones de aula para que puedan ser realizadas en condiciones de no presencialidad». Dicho de otra forma, en la organización temporal y de contenidos de cada asignatura que elaboran los docentes -para estructurarla durante todo el curso- se tendrá que recoger qué trabajos son susceptibles de hacer en casa.

Por regla general, si el cierre o suspensión tiene una duración de entre uno y tres días, las tareas serán de repaso: «enfocadas a reforzar y consolidar los aprendizajes previos». Y en caso de que la duración sea mayor, sí se podrá adelantar materia, siempre centrada en el desarrollo de las competencias clave (o básicas) de cada etapa educativa, incluyendo «materiales en diferentes soportes en la medida de las posibilidades del centro». Esta expresión abre mucho el abanico: desde deberes al uso, siguiendo el libro de texto, hasta clases online, pasando por las asíncronas o grabadas o los ejercicios apoyados en plataformas digitales.

Los centros también deben establecer previamente qué canales de comunicación con las familias y soportes se emplean para comunicar y realizar las tareas (como Web Familia, Aules o Microsoft Teams). Y el ámbito de aplicación se ciñe a los centros públicos y los concertados y de otras titularidades, que en los dos últimos casos podrán adaptar el protocolo a su contexto y necesidades específicas.