Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
Colegio afectados por la DANA en Paiporta. Jesús Signes

Emergencias insta a cerrar centros educativos con alerta roja y estudiar hacerlo en nivel naranja

Valderrama anuncia guías para alcaldes sobre la toma de decisiones ante crisis y formación frente a desastres en colegios y universidades

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:09

Las lecciones aprendidas de la dana que arrasó la provincia de Valencia dejando 228 víctimas mortales y casi 18.000 millones de euros en daños ... materiales empiezan a aplicarse para minimizar las pérdidas ante un futuro desastre. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha instado a los ayuntamientos a cerrar los centros educativos en caso de decretarse el nivel rojo de alerta e incluso a abierto la puerta a hacerlo en caso de alcanzarse el nivel naranja en función de las circunstancias de cada colegio o instituto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  3. 3 Tres vecinos persiguen y retienen a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
  4. 4

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  5. 5 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia
  6. 6 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  7. 7 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  8. 8 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  9. 9 Los destinos a los que deja de volar Ryanair este invierno y los 5 aeropuertos en los que elimina hasta el 46% de billetes de avión
  10. 10 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Emergencias insta a cerrar centros educativos con alerta roja y estudiar hacerlo en nivel naranja

Emergencias insta a cerrar centros educativos con alerta roja y estudiar hacerlo en nivel naranja