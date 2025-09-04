Emergencias insta a cerrar centros educativos con alerta roja y estudiar hacerlo en nivel naranja

Las lecciones aprendidas de la dana que arrasó la provincia de Valencia dejando 228 víctimas mortales y casi 18.000 millones de euros en daños ... materiales empiezan a aplicarse para minimizar las pérdidas ante un futuro desastre. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha instado a los ayuntamientos a cerrar los centros educativos en caso de decretarse el nivel rojo de alerta e incluso a abierto la puerta a hacerlo en caso de alcanzarse el nivel naranja en función de las circunstancias de cada colegio o instituto.

Valderrama ha presentado la campaña anual de prevención de inundaciones de la Generalitat en el Centro de Coordinación de Emergencias situado en L'Eliana ante medio centenar de representantes de las agencias tanto estatales como autonómicas que intervienen en el plan especial frente al riesgo de riadas. Preguntado por algunas de las medidas concretas del programa, el titular del ramo ha contestado que ante una predicción de un aviso rojo los centros educativos «normalmente» no tendrían que dar clase, pero es la recomendación que ha efectuado el Consell. «En el caso de que sea una predicción, lo lógico es cerrar el centro educativo. Pero es una decisión a nivel municipal», ha explicado sobre la competencia a la hora de declarar un día no lectivo en las aulas.

En este sentido, Valderrama también ha abierto la puerta a cancelar las clases, las vías de comunicación así como las actuaciones que se deben llevar a cabo en las zonas declaradas como inundables ante un nivel de alerta naranja. «Esto conlleva que, cuando haya una alerta, haya que valorar en cada caso lo que son una alerta naranja y roja y tenemos que ver si se procedimenta un Es-Alert, por ejemplo, y ante estas situaciones qué se debe de hacer en cada momento«, ha comentado al respecto.

Asimismo, el conseller ha indicado que la Generalitat ha remitido a los consistorios una guía en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) destinada a la toma de decisiones de los alcaldes antes fenómenos adversos así como el inicio de una campaña formativa de sensibilización de riesgos en emergencias para colegios, institutos y universidades. El titular de Emergencias ha asegurado que mantendrá también un encuentro específico con los primeros ediles de la zona cero de la dana para abordar la llegada del otoño.

Una de las reflexiones que ha lanzado Valderrama tras la reunión ha sido la necesidad de mejorar en todo aquello relacionado con la predicción de emergencias para poder dar una respuesta. «Tenemos que tener información real, fehaciente, temprana que nos permita tomar unas decisiones de avisar tanto a los operativos que actúan en cada momento como a la población», ha manifestado a este respecto. A su vez, también ha abogado por trabajar en incrementar la coordinación y cooperación interadministrativa así como en la comunicación entre todos los actores implicados en la crisis «para poder actuar de la mejor manera posible».