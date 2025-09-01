Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Incendio en Teresa de Cofrentes. Iván Arlandis

El Consell defiende su actuación en los 216 incendios que han afectado a 740 hectáreas y el fin de los contratos temporales de los bomberos

Valderrama recuerda que sólo entre julio de 2022 y marzo de 2023 ardieron más de 35.000 hectáreas y hubo más unidades inoperativas

Manuel García

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:26

Un total de 216 incendios forestales que han afectado a 739,97 hectáreas en la Comunitat Valenciana. Las causas de estos incendios han sido 92 ... por rayo, 68 intencionados, 27 negligencias, 10 causas accidentales y 19 causas desconocidas. Así lo ha detallado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en la mesa de la Corts, donde ha dado cuenta de la campaña de incendios forestales, el envío de efectivos a otras comunidades autónomas y los incendios de Ibi y Teresa de Cofrentes, a solicitud de los diferentes grupos parlamentarios. Del total de hectáreas afectadas el 92% se han producido en los meses de julio y agosto, concentradas principalmente en tres incendios, el incendio de Ibi, Villena y el incendio de Teresa de Cofrentes. Esta comparecencia ha generado un tenso debate con Compromís y PSPV.

