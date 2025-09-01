El Consell defiende su actuación en los 216 incendios que han afectado a 740 hectáreas y el fin de los contratos temporales de los bomberos

Un total de 216 incendios forestales que han afectado a 739,97 hectáreas en la Comunitat Valenciana. Las causas de estos incendios han sido 92 ... por rayo, 68 intencionados, 27 negligencias, 10 causas accidentales y 19 causas desconocidas. Así lo ha detallado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en la mesa de la Corts, donde ha dado cuenta de la campaña de incendios forestales, el envío de efectivos a otras comunidades autónomas y los incendios de Ibi y Teresa de Cofrentes, a solicitud de los diferentes grupos parlamentarios. Del total de hectáreas afectadas el 92% se han producido en los meses de julio y agosto, concentradas principalmente en tres incendios, el incendio de Ibi, Villena y el incendio de Teresa de Cofrentes. Esta comparecencia ha generado un tenso debate con Compromís y PSPV.

Los incendios de Ibi y Villena tuvieron lugar en el marco de un episodio de riesgo extremo de incendios que se prolongó desde el día 18 al 21 de julio y que estuvo marcado por altas temperaturas y vientos de poniente. Durante estos días se gestionaron un total de 62 incidentes relacionados con incendios forestales y de vegetación en el conjunto de la Comunitat Valenciana, por lo que Valderrama vio «más relevante si cabe el trabajo intenso y contundente que se realizó por parte de todos los servicios esos días».

Además, defendió la actuación del que hasta la fecha el más importante ha sido el de Teresa de Cofrentes que afectó a cerca de 504 hectáreas de las cuales 440 pertenecen al término municipal de Teresa de Cofrentes y 64 al término de Ayora.

Por tanto, y como resumen de las intervenciones en estos incendios Valderrama señaló que ha habido «contundencia en la movilización inicial, anticipación ante posibles escenarios complejos de posibilidad de gran afectación a masa forestal y parque naturales, colaboración y coordinación ejemplar e implecable, han permitido dar una respuesta efectiva».

Sobre el dispositivo del servicio de bomberos forestales «ya que, y para no irnos con rodeos es donde cree el partido socialista que puede manipular y falsear o tratar de dar algún tipo de lección de las que no está, ni mucho menos en condiciones. Llevan todo el verano con un discurso torticero y, sobre todo irresponsable y que deja muy claro que el partido socialista no está aquí ni para mejorar el servicio, ni para aportar nada útil a la sociedad valenciana que no sea el choque y el enfrentamiento. La Generalitat está haciendo la mayor apuesta de la historia por el servicio de bomberos forestales, en personal, en equipamiento, en vehículos, en formación y en infraestructuras».

En lo que se refiere a personal, insistió en que el dispositivo de bomberos forestales de la Comunitat Valenciana «ha sido el más completo en años, pero no solo en los meses de verano, sino todo el año».

«Todas las Unidades de Refuerzo han pasado a ser anuales. ¿Qué significa esto? Significa acabar con la estacionalidad, significa acabar con contratos temporales, significa que cerca de 200 trabajadores y trabajadoras del servicio de Bomberos Forestales han pasado de trabajar 6 meses a trabajar todo el año. Este es sin duda un salto cualitativo para todas estas personas y su futuro personal y familiar, pero es también un salto cuantitativo para el servicio, apostando por un dispositivo completo para atender incendios o cualquier otra emergencia durante todo el año», señaló el conseller.

El segundo hito que apuntó es que el proceso de estabilización ha finalizado: «Una estabilización que se debería haber realizado en el 2021. Señorías, un proceso largo y complejo que se ha dado por concluido el pasado 18 de agosto y que ha permitido que 281 trabajadores y trabajadoras del servicio de bomberos forestales hayan podido estabilizar su puesto de trabajo. Seguramente también a PSPV y Compromís les parecerá mal».

La aprobación de la Relación de Puesto de Trabajo ha supuesto, para el conseller, el tercer hito. Esta RPT «incrementa el personal del servicio en 315 personas que vendrán a conformar lo que se ha denominado tercer turno y además crea nuevos puestos para potenciar las capacidades del servicio, como unidades de drones, de análisis, de especialistas en sistemas de información geográfica, en definitiva, una RPT que no solo pone las bases para este servicio 365 días 24 horas, sino que modernizará y dotará de más capacidades al servicio».

También apuntó «la apuesta clara por la formación para todo el colectivo a través del IVASPE. En lo que llevamos de año se han impartido ya formación a más de 371 bomberos y bomberas forestales y, a partir de mediados de septiembre se realizará formación para nuevas incorporaciones a más de 250 personas».

El quinto hito lo constituye la apuesta por la renovación de la flota del servicio, 36 todo terreno y 17 autobombas, todas ellas en proceso de licitación, adjudicación o entrega: «Más de 9 millones de euros, un esfuerzo inversor nunca realizado. Jamás el PSPV renovó ni una sola autobomba del servicio, existiendo vehículos con una antigüedad de más de 15 y 20 años. Seguro que como ustedes no fueron capaces también les sabe mal. Estamos ultimando un Plan de Actuación no solo para la reforma y adecuación de bases, teniendo en cuenta también las necesidades que van a surgir de la incorporación del tercer turno, sino también para implementar nuevas bases en el conjunto de la Comunitat Valenciana, de hecho, como saben ustedes, ya se han iniciado las obras del nuevo parque de Olocau, está en marcha la nueva base de Benagéber, en breve estará en funcionamiento la nueva base de Torremanzanas y, como les he comentado, este cuatrimestre presentaremos este ambicioso plan para dotar a los bomberos forestales de las mejores infraestructuras. Esto constituye el sexto hito y en el que se trabajara intensamente el resto de la legislatura».

En cuanto al dispositivo de medios aéreos, está compuesto por 9 aviones y 10 helicópteros de los cuáles dos son medicalizados. Igualmente se cuenta también con el helicóptero de prevención de incendios de la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente. Por tanto, 20 medios aéreos de la Generalitat han integrado este dispositivo tanto de prevención como de extinción de incendios.

En cuanto al dispositivo de bomberos forestales, está compuesto por 56 unidades anuales de bomberos forestales y 45 Autobombas, así como 6 unidades helitransportadas, además de todos los técnicos, coordinadores y personal de logística.

Ya en el mes de abril y previamente a la campaña de Semana Santa y Pascua, señaló Valderrama, se organizó la reunión de todos estos organismos para coordinar y organizar todos los dispositivos, establecer las medidas preventivas a aplicar, el plan de vigilancia preventiva, el plan de vigilancia aérea y, además se presentó la campaña «Stop al Foc» para también involucrar a toda la ciudadana en la prevención de incendios. Por lo tanto, se ha trabajado desde principios de año «con previsión, con antelación, con anticipación y, sobre todo, fomentando la obligada colaboración, cooperación y coordinación entre todos los dispositivos, así como entre todas las administraciones competentes».

Solidaridad

El conseller también se refirió a la ayuda a otras comunidades. Concretamente han trabajado en 13 incendios en Galicia y 1 incendio en Extremadura. El avión que ha trabajado en Galicia ha realizado 259 descargas con un total de 777.000 litros de agua, y el destinado a Extremadura 73 descargas y 220.000 litros de agua.

Respecto al dispositivo terrestre han sido 380 profesionales los desplegados (entre todos los relevos realizados) desde el día 18 de agosto hasta el día 30 de agosto. A este contingente hay que añadir los técnicos de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias que han liderado este dispositivo, así como personal sanitario de la Conselleria de Sanidad y personal de comunicaciones de la Conselleria de Hacienda.

Valderrama señaló que el Partido Socialista «tiene un afán desmesurado por intentar buscar y rascar algún tipo de rédito político prefabricando un debate que, como verán, es artificial y sobre todo irresponsable. De verdad, señorías, creo que si realmente les preocupasen lo más mínimo los Bomberos Forestales, deberían decirle al Gobierno de España que acelere la elaboración de la normativa para poder aplicar los coeficientes reductores para la jubilación anticipada de este colectivo, quizá eso es lo que deberían estar trabajando si de verdad quieren demostrar al colectivo que se preocupan por ellos, y dejen de una vez por todas de instrumentalizárlos como arma política, aunque sea a base de mentiras y falsedades».

«Me gustaría también poner el foco en que estamos en esta Diputación permanente para dar cuenta de una campaña de incendios forestales que todavía se encuentra en su periodo de máximo riesgo y, por lo tanto, no podemos darla ni mucho menos por finalizada y ni mucho menos bajar la guardia», señaló.

La portavoz de Compromís, Isaura Navarro, recordó que sigue habiendo falta de medios y de efectivos y recordó las protestas de los bomberos, aunque, en un ejercicio de responsabilidad, actuaron en los incendios levantaron su huelga de celo. También le reprochó su falta de referencias al cambio climático.

El portavoz socialista José Muñoz lamentó que la comparecencia ha sido «para hacer oposición a la oposición» y lamentó que Valderrama no haya hecho referencia a la Unidad Militar de Emergencias «que han aportado el 75% de efectivos para los trabajos de extinción».