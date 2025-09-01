Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Medios aéreos se movilizan por un incendio forestal en Montroy
Medio aéreos trabajando en un incendio durante este verano.
Medio aéreos trabajando en un incendio durante este verano. Efe

Medios aéreos se movilizan por un incendio forestal en Montroy

Bomberos trabajan para controlar este fuego que se ha declarado a las once de la mañana de este lunes

A. T.

Alzira

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:03

Tres medios aéreos se han movilizado para intentar controlar un incendio forestal declarado este lunes en Montroy. Los bomberos han recibido el aviso a las 11:26 y se han desplazado tres brigadas de Chiva y Requena así como bomberos forestales.

El servicio de Emergencia también ha movilizado a la Policía Autonómica y a la Policía Local de la localidad de la Ribera Alta. Cabe recordar que prácticamente toda la Comunitat se encuentra hoy en riesgo extremo de incendios por las altas temperaturas.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Medios aéreos se movilizan por un incendio forestal en Montroy