Medios aéreos se movilizan por un incendio forestal en Montroy Bomberos trabajan para controlar este fuego que se ha declarado a las once de la mañana de este lunes

A. T. Alzira Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:03 | Actualizado 13:58h. Comenta Compartir

Tres medios aéreos se han movilizado para intentar controlar un incendio forestal declarado este lunes en Montroy. Los bomberos han recibido el aviso a las 11:26 y se han desplazado tres brigadas de Chiva y Requena así como bomberos forestales.

El servicio de Emergencia también ha movilizado a la Policía Autonómica y a la Policía Local de la localidad de la Ribera Alta. Cabe recordar que prácticamente toda la Comunitat se encuentra hoy en riesgo extremo de incendios por las altas temperaturas.

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Temas

Chiva

Montroy

Bomberos