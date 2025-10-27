Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Cupón Diario de la ONCE premia con 1.865.000 euros un municipio popular por los toros, dos localidades de la capital y otras tres provincias

Días sin clase, días con escuela

Las alertas, por lluvia o calor, y el cierre de centros son una nueva realidad. La escuela debe dar respuesta estructural a esta circunstancia recurrente

PABLO ROVIRA, DELEGADO DEL PERIÓDICO MAGISTERIO EN LA COMUNITAT

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:40

Igual que la pandemia dejó el respeto al contacto social, los niños de Valencia también temen al cielo cuando se encapota. Un año ya de ... aquel fatídico día 29 de octubre y las consecuencias de entonces todavía se arrastran, en el mejor de los casos, pues de los fallecidos solo queda llorarles y reclamar la verdad, si quieren justicia, de lo sucedido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  2. 2 Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro
  3. 3

    Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes
  4. 4

    El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir
  5. 5 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  6. 6 El asesino en serie Ferrándiz «tiene un futuro complicado» tras salir del anonimato
  7. 7

    Mompó no cierra la puerta a ser candidato a la Generalitat: «No lo sé, no tengo ni idea»
  8. 8

    El único objeto que Amazon no tenía disponible en la dana y que tuvo que buscar por toda Europa
  9. 9

    El escudo verde de la Albufera tendrá 11 kilómetros y bosques
  10. 10

    Los 600.000 vehículos diarios que estrangulan el tráfico en los principales accesos a Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Días sin clase, días con escuela