Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este lunes 8 de diciembre de 2025

Redacción

Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:49

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 8 de diciembre en la Comunitat Valenciana:

-Una denuncia por violación cada tres días en Valencia

-El paseo marítimo de Valencia, lleno de turistas en un día con máximas de 21 grados

-Festa Grossa sobre el pantone de l'Horta

-Conmoción tras el fallecimiento de Enzo Badenas: «No sé qué va a ser de nosotros sin esa sonrisa tuya»

-España gana medio millón de habitantes y tres municipios valencianos encabezan el crecimiento poblacional

