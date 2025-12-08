Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este lunes 8 de diciembre de 2025

Redacción Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:49 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 8 de diciembre en la Comunitat Valenciana:

-Una denuncia por violación cada tres días en Valencia

-El paseo marítimo de Valencia, lleno de turistas en un día con máximas de 21 grados

-Festa Grossa sobre el pantone de l'Horta

-Conmoción tras el fallecimiento de Enzo Badenas: «No sé qué va a ser de nosotros sin esa sonrisa tuya»

-España gana medio millón de habitantes y tres municipios valencianos encabezan el crecimiento poblacional

Temas

España