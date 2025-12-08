Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La localidad de la Comunitat Valenciana en la que ha hecho más frío esta madrugada: -5,7 grados
Desfile festivo por los caminos de la huerta en Horno de Alcedo. Iván Arlandis

Horno de Alcedo recupera la Festa Grossa de l'Horta tras el parón por la tragedia de la dana

Varios centenares de personas llenan la pedanía en una emocionada celebración de homenaje a la huerta en la festividad de la Inmaculada

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:37

Comenta

Fiesta en Horno de Alcedo. La pedanía de Valencia ha celebrado hoy la Festa Grossa de L'Horta ogranizada por la Asociación Cultural L'Horta ... de Valencia. Es un encuentro con especial significado, un encuentro que en esta ocasión venía repleto de emoción contenida. El año pasado el desastre de la dana impidió que tuviera lugar en su día habitual, el de la Inmaculada. Hoy ha regresado a su fecha para compartir jornada con las clavariesas de la Purísima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  2. 2

    Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»
  3. 3 Muere Amparo Roig Bayarri, viuda del empresario Vicente Lladró Dolz
  4. 4 Fallece el piloto valenciano Enzo Badenas
  5. 5

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  6. 6 El pueblo costero a una hora de Valencia considerado el más bonito de la Navidad
  7. 7

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  8. 8 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín
  9. 9 Regresa uno de los mercados navideños más esperados de Valencia
  10. 10

    España gana medio millón de habitantes y tres municipios valencianos encabezan el crecimiento poblacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Horno de Alcedo recupera la Festa Grossa de l'Horta tras el parón por la tragedia de la dana

Horno de Alcedo recupera la Festa Grossa de l&#039;Horta tras el parón por la tragedia de la dana