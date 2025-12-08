Horno de Alcedo recupera la Festa Grossa de l'Horta tras el parón por la tragedia de la dana

Fiesta en Horno de Alcedo. La pedanía de Valencia ha celebrado hoy la Festa Grossa de L'Horta ogranizada por la Asociación Cultural L'Horta ... de Valencia. Es un encuentro con especial significado, un encuentro que en esta ocasión venía repleto de emoción contenida. El año pasado el desastre de la dana impidió que tuviera lugar en su día habitual, el de la Inmaculada. Hoy ha regresado a su fecha para compartir jornada con las clavariesas de la Purísima.

Un homenaje a las tradiciones de la huerta, una experiencia que llena la pedanía de vida mientras la comitiva de participantes que ha discurrido al ritmo de tabal i dolçaina y de la banda de música de La Torre, por los caminos orillados de alcachofas, de plantas de haba, de acelgas y de hinojo. Es el reconocimiento a la tierra, a la tradición valenciana de su cultivo y a todo cuanto ello comporta.

La plaza de la iglesia la han llenado comisiones falleras ataviadas con la indumentaria valenciana que han llegado de Sedaví, Torrent, Alboraya, La Torre... Hasta de Villena y de la localidad castellonense de Suera ataviados, con su indumentaria tradicional, se han sumado a una celebración que ha llenado a rebosar el céntrico enclave del pueblo hoy también ocupado por una feria con verduras frescas, detalles para falleras, estampas y cocas, entre otros varidos productos.

Ampliar Dançà en honor a la reina de la fiesta. Iván Arlandis

Desde allí ha partido un recorrido salpicado de homenajes a los antiguos oficios: el afilador, el cestero que trabajaba el mimbre a la sombra de la higuera, la aguadera con el botijo, el hombre y las mujeres del campo con sus azadas. También al artista que pintaba con el caballete apoyado en tierra de cultivo recordando al maestro de la luz, al universal Joaquín Sorolla.

Alegría en los rostros que desfilaban y han contemplaban la dançà que ha puesto el broche de oro a la recepción de la Reina de l'Horta, representación que este año ostenta Estefanía Marchante. Los bailes tradicionales valencianos y unes albaesque han recordado a la Purísima han cerrado la vista a la huerta. Y de vuelta ofrenda de flores a la Purísima en la iglesia dedicada al Santísimo Cristo de la Agonía. Luego la misa en medio del inconfundible ambiente de la fiesta del pueblo.