Una violación cada tres días en Valencia

Una lacra que no cesa, un problema para el que, parece, nadie encuentra solución. Quizá porque la solución no es policial, sino educacional. Valencia registró, ... hasta septiembre, una denuncia por violación cada tres días. 92 hasta el 30 de septiembre. Es la gran ciudad de España donde más suben las agresiones sexuales por penetración, prácticamente, eso sí, la única categoría que aumenta de forma destacable en el balance trimestral de criminalidad del Ministerio del Interior, que demuestra que Valencia es la gran ciudad de España donde más baja la criminalidad convencional debido, sobre todo, al descenso en delitos como los asesinatos consumados (-60%), los robos con fuerza en domicilios, establecimientos como comercios y otras instalaciones (-12,7%), robos con violencia e intimidación (-7,7%), hurtos (-2,1%) y la sustracción de vehículos (-4,9%).

De hecho, el Ayuntamiento de Valencia ha destacado que la ciudad vuelve a liderar una vez más el descenso de delincuencia convencional en las grandes capitales de España como Madrid o Barcelona. Así lo ha afirmado el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Jesús Carbonell, quien ha destacado que la criminalidad convencional vuelve a bajar en el tercer trimestre del año, según ha confirmado el Ministerio del Interior. Sin embargo, también lidera el aumento de violaciones, casi el doble que en localidades como Barcelona y cinco veces más que en Madrid. El dato habla de denuncias, no de condenas, por lo que el número podría ser aun mayor (si se cuentan las violaciones que no se denuncian) o inferior (si se cuentan las condenas que terminen en absolución).

Los datos, con todo, son sobre todo positivos. En la ciudad de Valencia en el acumulado de enero a septiembre de 2025 la criminalidad convencional ha descendido un -4,6%, un descenso muy superior a la media nacional que es del -0,6%, un descenso cuatro veces mayor que en España. Además, «la delincuencia en nuestra ciudad ha bajado casi dos puntos más que en Madrid y más de un punto respecto a Barcelona. Además, nuestra ciudad registra datos más positivos que la media nacional donde el descenso de la criminalidad convencional es de -1,1%, tres puntos y medio inferior a la registrada en Valencia», tal como asegura el concejal de Seguridad, Jesús Carbonell.

El descenso no es superior porque aumenta la ciberdelincuencia un 17,9% aupadas por el crecimiento de las estafas cibernéticas, que superan el 18% de aumento. En total, el dato de Valencia es un descenso de la criminalidad total del 1,6%, por detrás de Madrid o Barcelona. Con todo, Carbonell ha destacado que cuando el nuevo gobierno municipal llegó al poder hace dos año se encontraron «una ciudad donde la delincuencia subía». «Desde el primer minuto nos fijamos como prioridad la seguridad ciudadana. Dos años después, la estrategia municipal de este gobierno está dando sus frutos», celebra Carbonell.

Carbonell asegura que «hemos incorporado 200 policías locales nuevos, hay más recursos, estamos instalando cámaras de videovigilancia en los puntos más conflictivos y hemos puesto en marcha una Oficina Antiokupación. Y, por tanto, la delincuencia está bajando. Aun sí, no vamos a bajar la guardia porque la seguridad de nuestros vecinos es lo primero y hay algunos tipos de delincuencia que nos preocupan como los delitos contra la libertad sexual donde su crecimiento es genérico en todo el país».