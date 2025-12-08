Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Agentes del grupo Gama de la Policía Local de Valencia. IRENE MARSILLA

Una violación cada tres días en Valencia

El Cap i Casal es la gran ciudad donde más se denuncian las agresiones sexuales con penetración pero también donde más baja la criminalidad convencional

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:12

Comenta

Una lacra que no cesa, un problema para el que, parece, nadie encuentra solución. Quizá porque la solución no es policial, sino educacional. Valencia registró, ... hasta septiembre, una denuncia por violación cada tres días. 92 hasta el 30 de septiembre. Es la gran ciudad de España donde más suben las agresiones sexuales por penetración, prácticamente, eso sí, la única categoría que aumenta de forma destacable en el balance trimestral de criminalidad del Ministerio del Interior, que demuestra que Valencia es la gran ciudad de España donde más baja la criminalidad convencional debido, sobre todo, al descenso en delitos como los asesinatos consumados (-60%), los robos con fuerza en domicilios, establecimientos como comercios y otras instalaciones (-12,7%), robos con violencia e intimidación (-7,7%), hurtos (-2,1%) y la sustracción de vehículos (-4,9%).

