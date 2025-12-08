Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ambiente festivo en la playa al calor de las buenas temperaturas

Ambiente festivo en la playa al calor de las buenas temperaturas Iván Arlandis

El paseo marítimo de Valencia, lleno de turistas en un día con máximas de 21 grados

Los corredores del Maratón y otros visitantes disfrutan de los restaurantes del litoral: «Un 70% de la clientela es de fuera de Valencia»

P. Chen

Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:20

Parejas juegan con sus perros a la orilla de la playa. Vendedores ambulantes ofrecen toallas y pareos a los que toman el sol tumbados en ... la arena. Los más atrevidos nadan en el agua a lunes 8 de diciembre. No diríamos que estamos a apenas dos semanas y media de navidad, si no fuera porque los días calurosos en Valencia no son ninguna rareza.

