El paseo marítimo de Valencia, lleno de turistas en un día con máximas de 21 grados

Parejas juegan con sus perros a la orilla de la playa. Vendedores ambulantes ofrecen toallas y pareos a los que toman el sol tumbados en ... la arena. Los más atrevidos nadan en el agua a lunes 8 de diciembre. No diríamos que estamos a apenas dos semanas y media de navidad, si no fuera porque los días calurosos en Valencia no son ninguna rareza.

Este es el paisaje en la playa de la Malvarrosa, cuyo Paseo Marítimo, por las máximas de 21 grados y los eventos deportivos de este fin de semana, acoge a miles de visitantes, tanto turistas como valencianos. Algunos van en abrigos y otros en manga corta. Algunos pasean en bici en grandes grupos, y otros comen en los restaurantes y se calientan bajo el sol en las terrazas.

Si el sábado una de las imágenes más repetidas durante la mañana era la de corredores realizando el último entrenamiento antes del Maratón, hoy muchos de ellos disfrutan de su comida sin siquiera quitarse las medallas de encima. Por ejemplo, una pareja sentada en Haus que espera pacientemente su comida. Son de Italia y ya habían visitado Valencia antes. Él corrió ayer: «Me pareció espectacular. Muy bien organizado, con mucha seguridad. Hace mucho calor. ¡Nos queremos quedar aquí y no volver a casa!».

Esta mañana, se han hecho 15 kilómetros en bici y han llegado hasta la playa. «No nos bañaremos enteros, pero mojaremos los pies», ríen. En el restaurante se sienta otra familia con niños que ha venido por la Maratón. Son de Austria y llevan cuatro días en la ciudad aunque ya la habían visitado antes. Han pasado la mañana en el Oceanogràfic y por la tarde planean estar en la playa para que sus tres hijos jueguen en la arena.

Responden en inglés: «Valencia es preciosa. Pero, además, esta vez hemos notado que se está convirtiendo en una ciudad de tendencia, con un montón de cafeterías y restaurantes cool, boutiques, etc., está muy bien». Son los únicos que muestran algo de preocupación por las temperaturas: «Es muy agradable sentir que es como si fuera verano, ahora en Austria es invierno... Pero saber que ha sido el maratón más cálido en diez años es preocupante en relación al medio ambiente y el cambio climático».

En el restaurante Meditarránia, un encargado indica que desde el sábado se nota el aumento de la afluencia de gente: «Un 70% de la clientela que está aquí hoy es gente de fuera de España o de otros puntos de España que ha venido por el Maratón, especialmente de Madrid, Barcelona, o el norte. Además, hoy el tiempo acompaña. El clima influye muchísimo. Si sale sol, hay faena y trabajo. Un día de lluvia la gente se queda por el centro».

Sin embargo, y aunque no sean la mayoría, tampoco es difícil encontrar a gente valenciana en las terrazas. Tres personas de Silla y de Picassent charlan animadamente en una de ellas. Después se irán a comer paella: «Venimos aquí de vez en cuando, por las mañanas a almorzar, o a dar una vuelta por la tarde, o para un tapeo o un agua de Valencia, para tener un poquito de ambiente. O por la noche, muchos padres estamos aquí esperando a los chiquitos jóvenes que van a las discotecas».

Además del festivo y de la Maratón, dicen que «siempre hay mucha gente cuando hace buen tiempo, incluso en invierno, es más o menos así todo el año». Dicen que «lluvias hacen falta pero... a nosotros el buen tiempo nos hace bien, es vitamina».