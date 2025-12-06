Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este sábado 6 de diciembre de 2025

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado 6 de diciembre en la Comunitat Valenciana:

- Las víctimas de la dana sólo se reunirán con Pérez Llorca si echa a Mazón de Les Corts

- Valencia es tomada por los maratonianos

- La zona marítima de Valencia se llena de corredores y de visitantes de la feria de atracciones en un día con máximas de 23 grados

- La nueva noria navideña en la plaza San Agustín de Valencia: «Me ha decepcionado un poco»

- Las Navidades y el Maratón dejan las calles de Valencia a rebosar: «Es como si estuviéramos en Fallas»

