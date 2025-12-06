Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Números premiados de La Primitiva de este sábado 6 de diciembre
Ivan Arlandis

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este sábado 6 de diciembre de 2025

Redacción

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:21

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado 6 de diciembre en la Comunitat Valenciana:

- Las víctimas de la dana sólo se reunirán con Pérez Llorca si echa a Mazón de Les Corts

- Valencia es tomada por los maratonianos

- La zona marítima de Valencia se llena de corredores y de visitantes de la feria de atracciones en un día con máximas de 23 grados

- La nueva noria navideña en la plaza San Agustín de Valencia: «Me ha decepcionado un poco»

- Las Navidades y el Maratón dejan las calles de Valencia a rebosar: «Es como si estuviéramos en Fallas»

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico
  4. 4

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  5. 5

    Así perdió Valencia su milla de oro
  6. 6 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  7. 7 El castillo de fuegos artificiales que se dispara este sábado en Valencia
  8. 8 Qué hacer este sábado 6 de diciembre en Valencia: belenes, mercadillos y un espectáculo piromusical
  9. 9 Once años de prisión para un pederasta por agresión sexual y grabar en el baño a su hija y una amiga
  10. 10 Siete planes gratuitos para disfrutar del puente en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana