Urgente Aemet confirma su previsión para el puente de diciembre en la Comunitat
Un instante de la última manifestación de víctimas de la dana en el centro de Valencia. JORGE GIL/EUROPA PRESS

Las víctimas de la dana sólo se reunirán con Pérez Llorca si echa a Mazón de Les Corts

Dos de las asociaciones se preguntan si las autoridades valencianas «dejaron morir» a sus familiares tras los mensajes de whatsapp de Pradas que evidencian que el núcleo duro del expresident sabía que había fallecidos en Utiel antes de la comida en El Ventorro

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:14

Comenta

Dos de las asociaciones de víctimas de la tragedia del 29 de octubre, la de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre y la de ... Víctimas Mortales 29-O, han supeditado una posible reunión con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a que el jefe del Consell le exija su acta de diputado a su predecesor en el cargo, Carlos Mazón. El enfado en las entidades es mayúsculo después de que este viernes se conocieran los mensajes de whatsapp entre Mazón y la entonces consellera del Interior, incluido uno en el que el expresident le contesta «cojonudo» a las explicaciones de Pradas sobre lo que más les preocupa es el barranco del Poyo, y del jefe de gabinete de Mazón con Salomé Pradas. José Manuel Cuenca supo, dos horas antes de que el expresidnet terminara la comida con Maribel Vilaplana, que había fallecido en Utiel.

