Manifestación de las víctimas de la dana el pasado noviembre. JORGE GIL/EUROPA PRESS

Las víctimas de la dana exigen a Pérez Llorca la salida de Rovira, reparaciones de infraestructuras y personal contra los problemas de salud mental

Las palabras del exconseller de Educación sobre el director del instituto de Cheste han dolido a las asociaciones, que cargan contra el president por el cambio de rol del nuevo responsable de Hacienda

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:19

Las asociaciones de víctimas de la dana exigen al nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que rompa con el anterior Consell y, sobre ... todo, que aparte del Gobierno autonómico Juan Antonio Rovira, actual conseller de Hacienda, que el lunes pasado en el Congreso de los Diputados dijo, del director del instituto de Cheste que falleció aquella tarde, que tomó la «desgraciada decisión» de volver a Valencia. Reconocen el buen talante del nuevo president pero le piden que concrete el perdón que ofreció a comienzos de semana. Además, solicitan que se hagan cuanto antes las obras hidráulicas que aminorarían el efecto de otra barrancada.

