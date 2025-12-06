Las víctimas de la dana exigen a Pérez Llorca la salida de Rovira, reparaciones de infraestructuras y personal contra los problemas de salud mental

Las asociaciones de víctimas de la dana exigen al nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que rompa con el anterior Consell y, sobre ... todo, que aparte del Gobierno autonómico Juan Antonio Rovira, actual conseller de Hacienda, que el lunes pasado en el Congreso de los Diputados dijo, del director del instituto de Cheste que falleció aquella tarde, que tomó la «desgraciada decisión» de volver a Valencia. Reconocen el buen talante del nuevo president pero le piden que concrete el perdón que ofreció a comienzos de semana. Además, solicitan que se hagan cuanto antes las obras hidráulicas que aminorarían el efecto de otra barrancada.

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales 29-O, Rosa Álvarez, le exige a Pérez Llorca «que concrete el perdón genérico que ha manifestado en varias ocasiones». «Queremos saber por qué pide perdón, si está arrepentido de algo», comenta. «Las formas son buenas, tiene mejor talante, lo que no es muy difícil, pero ese talante se tiene que concretar en acciones», asegura Álvarez. «Por ahora es un brindis al sol y nos tira la pelota a nuestro tejado», lamenta la dirigente de las víctimas, que insiste en el nombramiento de Rovira: «Le ha elevado pocos días después de esa declaraciones detestables contra el director de Cheste, culpabilizándole de su propia muerte cuando no teníamos ningún conocimiento del riesgo».

Por su parte, Mariló Gradolí, portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, dice que su entidad quiere «saber la verdad de lo que pasó, que se asuman todas las responsabilidades, que dimita el Consell y que Camarero y Rovira dimiten y no se premie a Carlos Mazón con un sobresueldo». Respecto a la vicepresidenta Camarero, las víctimas le afean que abandonara el Cecopi para irse a una entrega de premios cuando muchos usuarios del sistema de teleasistencia que depende de la Conselleria de Bienestar Social estaban en peligro en plantas bajas y sin poder valerse por sí mismos. Sobre Rovira, Gradolí asegura que es «muy grave» y que no le perdonan las declaraciones del lunes. «Nos parece que no se toman en serio lo que pasó. Se habla de continuidad y de que no se hizo nada mal», lamenta.

Álex Carabal, el nuevo presidente de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud en sustitución de Christian Lesaec, pide que se concrete el perdón. «Nos hubiera gustado que hubiera cambiado a algún conseller y alguna consellera. Esperábamos que se desmarcara de la actuación, o más bien inacción, de Carlos Mazón en la emergencia y la post emergencia», lamenta Carabal: «Es importante que de un paso claro en pro de la verdad y la justicia, es importante que pida el acta de diputado al propio Mazón y despojarlo de todos sus cargos públicos que se justifican con la falta de legitimación para la sociedad». La entidad solicita que el president entre 2023 y 2025 «declare en igualdad de condiciones en el juzgado y sin aforamientos de protección». «Ser cómplices durante un año de sus mentiras es igual que protegerlo», insiste.

La asociación es la única que pide «premura en la reparación de infraestructuras, tener los colegios terminados y en condiciones climáticas óptimas, además de ser edificios seguros (aunque sean en barracones o la falta de ellos como en Utiel) y también implementar de forma urgente mejoras en el transporte público». «No podemos olvidarnos de la necesidad de más personal sanitario y sobre todo, abarcar el problema social que seguimos teniendo a día de hoy con el problema de la salud mental y sus consecuencias a largo plazo», solicita Carabal.

Mientras, las asociaciones deciden si acuden a o no a una reunión con el president de la Generalitat. La entidad que dirigía Lesaec estuvo a punto de ir a un encuentro con Mazón pero finalmente no lo hicieron porque el Consell no quería que la reunión fuera abierta, con presencia de los medios de comunicación. Ahora, la mano tendida de Pérez Llorca, que este viernes ha estado en la zona cero, fuerza a las entidades a decidir si aceptan o no este paso en la dirección del deshielo o mantienen una postura combativa contra el nuevo Gobierno autonómico a la espera de la salida del mismo de conselleres que consideran que sí o sí deben abandonar el pleno del Consell.