Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del miércoles deja 167.787,62 euros en una capital de provincia
Rovira, durante la comisión de investigación sobre la dana del Congreso. Fernando Sánchez/EP

Las salidas de tono del conseller Rovira: del exceso de profesorado al «ventilador de porquería»

El máximo responsable de Educación ha dejado un reguero de frases llamativas, polémicas y también desafortunadas durante su paso por el departamento

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:43

Comenta

José Antonio Rovira ha protagonizado no pocas declaraciones llamativas cuando no polémicas, en parte como consecuencia de su peculiar manera de expresarse. Directa, si no ... ruda, y con un marcado perfil político poco dado a las medias tintas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las salidas de tono del conseller Rovira: del exceso de profesorado al «ventilador de porquería»

Las salidas de tono del conseller Rovira: del exceso de profesorado al «ventilador de porquería»