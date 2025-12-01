Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
El dirigente de Educación, José Antonio Rovira. Efe/Rodrigo Giménez

El conseller de Educación admite el error de irse a casa la mañana de la dana: «No teníamos la información correcta»

Rovira asegura que no tenía competencias en seguridad y que el director del instituto de Cheste falleció porque tomó la «desgraciada decisión de volver a Valencia»

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:35

Comenta

Las comparecencias en el Congreso sobre la investigación de la dana continúan este lunes tras la entrevista de Salomé Pradas, el domingo por la noche, ... en Salvados. Ha sido el turno del conseller de Educación, José Antonio Rovira. Jugó un papel secundario el día de la dana en cuanto a la toma de decisiones relacionadas con la emergencia. Aquella fatídica jornada, como el resto de dirigentes, acudió al Pleno del Consell cuando ya estaba la alerta roja en vigor en toda la provincia de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  4. 4 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  5. 5

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  6. 6 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  7. 7 La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo
  8. 8

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas
  9. 9

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  10. 10 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El conseller de Educación admite el error de irse a casa la mañana de la dana: «No teníamos la información correcta»

El conseller de Educación admite el error de irse a casa la mañana de la dana: «No teníamos la información correcta»