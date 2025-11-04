Rosa Álvarez abre la comisión de la dana en el Congreso: «Mi padre, Manuel 'el barber', no quería morir ese día. Nos duelen esas 229 vidas perdidas»

Con una camisa negra con una fotografía de su padre, rostro muy serio y problemas para hablar debido a la medicación. Pero hizo el esfuerzo. ... Rosa Álvarez, presidenta de la asociación de víctimas del 29 de octubre, ha abierto en la mañana de este martes la Comisión en el Congreso con un relato desgarrador. Su padre, Manuel El Barber, ha sido uno de los protagonistas en su comparecencia, pero no el único. Hay, como ella misma dijo, «229 vidas que aún nos duelen».

Álvarez ha lamentado la situación y ha exigido que haya verdad, justicia y reparación. Ha señalado que «nuestros gestores no saben gestionar y ha recordado que sí tenían herramientas para decirnos cómo salvarnos».

Ha apuntado que esta Comisión no tendrá validez legal y en cuanto a la dimisión de Carlos Mazón, ha señalado que es «un alivio moral y una victoria social y ahora nos queda el segundo paso, Mazón a prisión».

Álvarez ha contado la historia de Manuel 'El Barber', su padre, «que no quería morir ese día y que me ayudó a salir adelante cuando falleció mi madre».

«Leía prensa en papel todos los días y diseñó las puertas de mi casa, incluso patentó un sistema contra inundaciones. Cada 21 de agosto, el día de mi cumpleaños, me llamaba a las 6 de la tarde, algo que no ocurrió este último», recordó.

Ha recordado que su padre le regaló un televisor de los tres que tenían a una familia porque sus hijos no podían ver los dibujos animados. También ha relatado los angustiosos minutos que tuvo cuando su hija Aitana y su marido Eduard querían ir a salvar a Manuel, a su padre. Además, el puchero del día 29 no pudo convertirse en el anhelado arroz al horno el día 30.

Y su padre no insistía en decirle: «La xiqueta que es torne». «Y yo mentí a mi hija y le dije que mi padre estaba a salvo en la terraza para salvarla. Este horror», dijo señalándose el pecho, «está aquí desde que amanece hasta que anochece. ¿Qué harán ustedes?»

Su intervención fue recibida con aplausos por algunos de los grupos políticos.