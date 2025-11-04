Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un sargento de Bomberos insiste en que Emergencias no les transmitió cuánto tiempo debía vigilar el Poyo
Rosa Álvarez, presidenta de la asociación de víctimas del 29 de octubre, durante su comparecencia. LP

Rosa Álvarez abre la comisión de la dana en el Congreso: «Mi padre, Manuel 'el barber', no quería morir ese día. Nos duelen esas 229 vidas perdidas»

Señala que la dimisión de Mazón ha sido «un alivio moral y una victoria social« | »Ahora falta que entre en prisión», recalca en la Cámara Baja

Manuel García

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:48

Comenta

Con una camisa negra con una fotografía de su padre, rostro muy serio y problemas para hablar debido a la medicación. Pero hizo el esfuerzo. ... Rosa Álvarez, presidenta de la asociación de víctimas del 29 de octubre, ha abierto en la mañana de este martes la Comisión en el Congreso con un relato desgarrador. Su padre, Manuel El Barber, ha sido uno de los protagonistas en su comparecencia, pero no el único. Hay, como ella misma dijo, «229 vidas que aún nos duelen».

Te puede interesar

