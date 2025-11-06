Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza de la dana reclama al parking el ticket de aparcamiento de Vilaplana para certificar cuánto duró la comida con Mazón
Mariló Gradolí al comienzo de su intervención. EFE

Mariló Gradolí, en la comisión de la dana: «La dimisión de Mazón no es suficiente. Con una huida no se acabó todo»

La presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024 denuncia que ha habido un «gobierno de cobardes que se ha limitado a menospreciarnos»

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:17

Comenta

La presidenta de la Associació Víctimes de la dana 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, ha sido muy clara en su intervención en la comisión ... de investigación sobre la dana del 29 de octubre del año pasado en el Congreso de los Diputados. Gradolí, antiguo cargo de Compromís, ha calificado de «cobarde» e «inepto» al Gobierno de la Generalitat.

