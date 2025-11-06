Mariló Gradolí, en la comisión de la dana: «La dimisión de Mazón no es suficiente. Con una huida no se acabó todo»

La presidenta de la Associació Víctimes de la dana 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, ha sido muy clara en su intervención en la comisión ... de investigación sobre la dana del 29 de octubre del año pasado en el Congreso de los Diputados. Gradolí, antiguo cargo de Compromís, ha calificado de «cobarde» e «inepto» al Gobierno de la Generalitat.

La representante de las víctimas ha señalado que la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, «no es suficiente. Con una huida no se acabó todo». Gradolí ha recordado que las víctimas no son estadísticas sino personas, «vidas truncadas». «Somos una sociedad en duelo que buscamos la verdad, la justicia y la reparación», ha explicado la presidenta de esta asociación que ha señalado que intentaba hablar en representación de las víctimas.

«Señalamos al Consell porque tenían la capacidad de activar mecanismos que hubieran permitido salvar vidas. Nos falló todo el gobierno. Mientras 229 personas se ahogaban, el presidente se alargaba en una sobremesa», ha reiterado. También ha criticado que la consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, abandonara el Cecopi para ir a una entrega de premios o que el titular de Educación, José Antonio Rovira, se desplazara hasta su domicilio en San Vicente del Raspeig.

«Las víctimas no olvidan ni perdonan. Exigimos verdad, reparación y justicia. La dimisión de Mazón no es suficiente. No satisface a las víctimas. No pararemos porque sino no tendríamos dignidad», ha reiterado la compareciente. Así, ha señalado que ha sido la actuación del pueblo quien ha conseguido la dimisión del presidente de la Generalitat «por no estar a la altura». «¿Qué hemos hecho los valencianos para tener este Consell?», se ha preguntado.

En este sentido, ha puntualizado que con la dana «nos encontramos con un Consell incapaz y con una consellera que ella mismo reconoció no saber nada de Emergencias». Ha añadido que esperan de la comisión de investigación «volver a la dignidad de la política y que se ponga a las personas en el centro».

«Esperamos que la comisión arroje la luz. El pueblo valenciano llora la inacción y quiere responsabilidades», ha recalcado y ha denunciado la parálisis de los servicios de Emergencias que no advirtieron a la población de lo que se le venía encima.

Gradolí ha resaltado que la solidaridad de tantos voluntarios que desde el día siguiente llegaron a la zona. «A todos gracias. Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos», ha remarcado.

También ha exigido que la reconstrucción tenga en cuenta las implicaciones del cambio climático y sea respetuosa con el patrimonio natural de los valencianos. «La reparación debe ser integral», ha reafirmado y ha añadido que «no se puede olvidar la memoria» y que las inversiones que llegan «sean señales de que hemos aprendido de lo que ha sucedido».

Por otro lado, ha destacado que «queremos saber la verdad» y que se extraigan responsabilidades penales «por los homicidios imprudentes» acaecidos en la dana del 29 de octubre. Ha indicado que quieren saber quienes saber qué pasó y de quien fue la responsabilidad de lo acontecido. También ha añadido que la alerta que llegó a las 20.11 horas con «un texto vergonzoso».

El portavoz popular, Fernando de Rosa, ha puesto de relieve la intensa relación que Gradolí tiene con la Delegación del Gobierno en la Generalitat Valenciana, a cuyo frente está la socialista Pilar Bernabé. En concreto, ha dicho que se reúne «constantemente» con la Delegación y que también fue una de las representantes de asociaciones que se vieron con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su respuesta, Gradolí se ha preguntado cómo iba a haber algún tipo de acercamiento de las víctimas hacia un PP que, según ha censurado, «no para de insultarlas». A su juicio, la población valenciana no merece a políticos que, con sus «mentiras», están «faltando el respeto» a todos los afectados.