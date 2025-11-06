Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza de la dana reclama al parking el ticket de aparcamiento de Vilaplana para certificar cuánto duró la comida con Mazón
Entrada al restaurante El Ventorro, el pasado 29 de octubre. Biel Aliño/EFE

La jueza de la dana reclama al parking el ticket de aparcamiento de Vilaplana para certificar cuánto duró la comida con Mazón

El juzgado concede tres días a la empresa para entregar el documento tras declarar la periodista que no conservaba el resguardo

Arturo Checa
Joaquín Batista

Arturo Checa y Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:47

Comenta

El cerco sobre el tiempo que duró la comida el día de la dana entre Carlos Mazón y Maribel Vilaplana sigue estrechándose. La jueza de Catarroja ... , en una providencia notificada este jueves, reclama a la empresa del parking de la Glorieta que aporte «ticket, justificante o informe debidamente acreditado» que permita determinar la hora de entrada y salida del vehículo de Maribel Vilaplana, la periodista que mantuvo el encuentro con el presidente Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024.

