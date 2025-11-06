Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos Un informe de la CHJ desvela que, aunque la inundación se laminó antes de Chiva, la confluencia de cuatro ramblas a la salida del pueblo triplicó la avenida antes de Cheste

Álex Serrano López Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:04 | Actualizado 01:03h.

Cuando el 29 de octubre del pasado año el cielo se abrió sobre nuestras cabezas, casi nadie sabía lo que estaba pasando. Un año después, ya lo tenemos más claro: unas lluvias torrenciales cayeron sobre la cabecera de los barrancos que desembocan en la Albufera y una riada de proporciones catastróficas anegó l'Horta Sud, mientras que otra tormenta situada en la cabecera del Magro dejó Utiel bajo las aguas, puso en peligro Forata y llenó de barro parte de la Ribera. Sin embargo, los estudios científicos que se publican con cierta periodicidad resuelven dudas que todavía hay. Si hace unos meses fue la Universitat de València la que desveló, como adelantó este diario, que los barrancos del sur del Poyo llevaron hasta 3.000 metros cúbicos por segundo y anegaron Picanya y Paiporta antes del tsunami del barranco que nace en Chiva, ahora sabemos, gracias a un estudio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que en la Hoya de Buñol también hubo actores secundarios: cuatro barrancos que, a la salida de Chiva, multiplicaron por tres el caudal que terminó en las localidades de alrededor del parque natural. Ese día murieron, al menos, 229 personas.

Unas lluvias torrenciales que anegaron el barranco a lo largo de varias horas

Son las 7 de la mañana del 29 de octubre en Chiva. Tras una madrugada donde ha llovido de forma ininterrumpida, una gran tormenta comienza a descargar sobre la localidad. Caen casi 100 litros entre las 7.30 y las 9.30 horas. A eso de las 15 horas, el cielo vuelve a abrirse. La tragedia está servida. En apenas 90 minutos, el barranco de Chiva, que es el nombre que recibe en esta localidad, se ha desbordado. Entre las 15.30 y las 20.30 horas caen casi 400 litros. El plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana que publicó la CHJ en julio y que ha sido ampliado en octubre detalla cómo fue la inundación en este pueblo. «La crecida de la rambla del Poyo produjo el desbordamiento de los barrancos de Canadillas y del Gallo, con una cuenca de 43 kilómetros cuadrados, en las zonas agrícolas y en las carreteras a la entrada del área urbana de Chiva. El caudal máximo estimado aguas arriba de la población es del orden de 1.100 metros cúbicos por segundo que, en parte, son laminados en las zonas de almacenamiento natural existentes aguas arriba de la población», indica el documento.

El cauce del Poyo se triplicó a la salida de Chiva Las aportaciones de agua de la Sierra de los Bosques triplicaron el agua del barranco TÚRIA Ribarroja Bco. Grande Bco. Hondo Cheste POZALET Circuito Cueva Morica POYO Chiva Bco. Canaleja o Sechara GAYO GALLEGO HORTETA El estudio de la CHJ sitúa el caudal del Poyo a la entrada de Chiva en 1.100 m3/s 1 ESTIMACIÓN EN LA CONFLUENCIA DEL BCO. El agua entra al pueblo por el barranco y por la calle Ramón y Cajal. «Parte de las aguas que vienen por la calle Ramón y Cajal cruzan el puente sobre el barranco inundando la localidad», desvela la CHJ, que se basa en estudios del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Pero es a la salida del pueblo donde se complica todo aún más. Se da la circunstancia de es en ese enclave donde el barranco se encuentra con otras cuatro ramblas que ese día también van muy crecidas. «Recibe las aportaciones de distintas cuencas, entre las que destacan las del barranco Grande, con una cuenca de 53 kilómetros cuadrados y un caudal máximo estimado de unos 1.050 metros cúbicos por segundo, y del barranco de Cueva Morica, con una cuenca de 20 kilómetros cuadrados y un caudal máximo estimado de unos 450 metros cúbicos por segundo. Además, hay otras dos ramblas que confluyen ahí: Hondo y Canaleja. Eso explica, según la CHJ, que el caudal del barranco del Poyo pasase de tener una punta inferior a 1.000 m3/s a la salida del Chiva a alcanzar cerca de 3.200 m3/s en el cruce con la A-3, donde está el medidor de la CHJ que aquella tarde fue arrastrado por el agua.

Casas destruidas, coches arrastrados y carreteras impracticables: la tragedia antes de l'Horta Sud

En Cheste, el barranco se encuentra con un estrechamiento. La crecida circula encauzada en el barranco del Poyo con una elevada velocidad y destruye sucesivos puentes en la zona de Cheste. En la zona del circuito de Cheste, antes de la incorporación del barranco de la Canaleja, se producen desbordamientos del cauce que afectan a vehículos almacenados en las grandes áreas de aparcamiento de vehículos. Por otra parte, el barranco de la Canaleja produce roturas en las carreteras de acceso al circuito Ricardo Tormo.

El caudal del barranco del Poyo que atraviesa la autovía A-3 prosigue en el cauce junto a la autovía desbordando en zonas agrícolas, debido a que se reduce significativamente la capacidad del cauce del barranco: pasa de disponer de una capacidad de unos 1.300 m3/s aguas arriba de la A-7 a unos 100 m3/s en el entorno de la confluencia del Poyo y el Gallego. En esta zona también se une el caudal del barranco del Gallego, alimentado por su afluente, el barranco de Pelos. El Gallego, un kilómetro aguas arriba de su confluencia con el barranco del Poyo, destruye el paso de la autovía A-7. Esta agua es la que destruiría los polígonos de alrededor de Riba-roja.

En Chiva, la destrucción es total, con casas que han tenido que ser derruidas. De hecho, las simulaciones hidráulicas realizadas estiman un caudal máximo de 600 m3/s, lo que indica que debe haberse producido una importante laminación en las zonas de almacenamiento natural existentes aguas arriba de la población. Las velocidades en el cauce a su paso por la población superaron, en algunos puntos, los 12 metros por segundo, lo que provocó graves daños en las edificaciones situadas en ambas márgenes del cauce.

Hacer el Poyo más profundo y balsas de laminación, soluciones propuestas en la Hoya de Buñol

Ahora, la CHJ propone varias medidas para mejorar la resistencia a inundaciones en la Hoya de Buñol. La primera es lo que el documento llama «mecanismos para homogeneizar, orientar y conducir los flujos en el cauce y de esa manera disminuir los daños cuando se produzcan crecidas extraordinarias». También propone zonas de almacenamiento controlado tanto aguas arriba como aguas abajo del cruce con la autovía A-3. «Estas actuaciones tienen por objeto reducir y retrasar los caudales punta que llegan al núcleo de Chiva y disminuir el riesgo de inundación», indica el plan.

La tercera solución sería mejorar el funcionamiento de los barrancos que confluyen aguas arriba de Chiva. «Las imágenes del día 29 de octubre de 2024 muestran que el barranco de Cañadillas pierde su continuidad, desborda y circula por la carretera de Chiva-Buñol y las calles de Chiva, produciendo daños incluso antes de la llegada de los caudales de la rambla del Poyo. Estas soluciones deben diseñarse de forma que contribuyan a laminar los caudales que llegan al núcleo urbano, adecuando los tramos de cauce que se consideren necesarios», reza el documento.

Es lo mismo que plantea para aguas abajo. Los barrancos Grande y Cueva Morica produjeron de forma natural una importante excavación del cauce en el terreno, en el entorno de los 10 metros de profundidad, lo que indica la alta velocidad con la que circuló el agua en esos tramos. Ello hace que sea difícil establecer zonas de almacenamiento controlado junto al cauce por el gran desnivel existente, lo que requeriría unos volúmenes de excavación muy importantes. «Por ello, se plantea estudiar dos posibles zonas de almacenamiento en derivación mediante rebaje del terreno y guiado del agua hasta la zona de almacenamiento controlado, una para el barranco de Cueva Morica y otra para el barranco Grande. Posteriormente, la salida del agua de estas zonas se produciría a ambos cauces aguas abajo», detalla el Ministerio de Transición Ecológica.

