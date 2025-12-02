Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»

Christian Lesaec ha abandonado la presidencia de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud que él mismo fundó. Repasa con LAS PROVINCIAS ... su labor y explica cómo ve la situación del resto de entidades, a las que se las ha acusado de estar politizadas.

-¿Cómo se encuentra tras dejar la asociación?

-Bien, un poco con el corazón partido. Mi psicóloga me dijo que esto es como haber criado un hijo o una hija y luego casarla. Me da pena dejar la asociación pero por otro lado empiezo a recuperar mi libertad y a poder dedicarle tiempo a mi familia.

-¿Por qué dejó la presidencia?

-Los motivos son varios. Cuando creamos la asociación dijimos que un año después nos plantearíamos si nos presentábamos a la reelección. Pero ha sido un año muy pesado, muy duro, y además ha terminado mezclándose la política con todo esto.

-Quería preguntarle también por esto.

-Sí, se ha mezclado y creo que nosotros hemos conseguido una asociación no politizada. Mira, hace dos semanas estuve en la reunión con Martínez Mus y luego, cuando se supo que me iba, recibí un whatsapp de Zulima Pérez, la comisionada del gobierno para la reconstrucción, para despedirse. Gente de ambos partidos ha reconocido nuestra labor, aunque nosotros hemos afeados cosas a unos y a otros. A mí me decían que era de Compromís (fue en las listas), pero se ha demostrado que independientemente de eso, he sido lo más imparcial posible.

-Es llamativo que una asociación presidida por un militante de un partido...

-En el pasado.

-Sí, en el pasado. Pero es llamativo que una asociación así no se haya politizado.

-Claro, es que yo hay una cosa que tenía muy clara. En los días posteriores a la dana, cuando íbamos por las casas de los vecinos dándoles lo que iban necesitando nos comentaban que eran del PP y que habían votado a Mazón pero que ya no le querían. A mí esas cosas me marcaban. Yo era el presidente de esa gente, y de gente de Vox. Me puede gustar o no, pero soy su presidente.

-¿Cree que las asociaciones de víctimas se han politizado?

-Sí.

-Qué rotundo. Entiende entonces las críticas...

-Sí, mira, nosotros hemos sido la única asociación que no ha participado oficialmente en las manifestaciones.

-Hasta que usted se fue de la presidencia.

-Exacto. Es una cosa que me preocupa porque no era nuestra línea. Esas manifestaciones las convoca Acord Social del País Valencià, y yo iba a título personal, y muchos asociados iban, con camisetas de la asociación y todo, pero siempre pensábamos en qué iban a pensar de nosotros nuestros asociados votantes del PP si nos ven manifestarnos junto a esas entidades. Mira, cuando nos reunimos con Pedro Sánchez, fuimos la única asociación, de las tres que nos reunimos con él, que le afeamos que no hubiera venido en siete meses. Y fuimos los únicos que le preguntamos por qué no se había declarado la emergencia de nivel 3, la autonomía podía pedirlo pero ellos también declararla.

-Es que ustedes han sido casi los únicos que le han exigido responsabilidades al Gobierno central.

-A todos. Nosotros pedíamos responsabilidades a Salomé Pradas, a Emilio Argüeso, a Miguel Polo... Hablábamos de cinco delitos, homicidio imprudente, daños y lesiones, prevaricación, omisión del deber de socorro y daños morales. La jueza se quedó con los dos primeros. Cuando pedimos una imputación no pedimos que condenen a nadie, sino que investiguen. La figura de Mazón claro que es responsable, es el presidente del gobierno autonómico que ha puesto a Salomé Pradas, que ha sido un follón, un desastre. Es que no tenía ni que haberse pensado lo del nivel 3 de emergencia.

-Es que si esto no es un nivel 3, qué lo es.

-Exacto. Mira como con el apagón si lo hizo.

-Me ha hablado usted de Miguel Polo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Son casi los únicos que insisten en su responsabilidad.

-Sí, es que el barranco del Poyo depende de ellos.

-Bueno, ellos le dirán que según el plan de inundaciones la vigilancia corresponde también a otros organismos.

-Bueno, puede ser, pero nosotros entendemos que si en una finca hay un accidente con un ascensor, hay que imputar a la persona de quien es el ascensor. Además, si encima se habla de que ha habido un apagón informativo de correos, que yo eso no lo sé...

-De caudal. De lluvia sí se enviaban alertas.

-Eso, yo no lo sé, pero los caudales son cosas suya. Para eso están los jueces, que investiguen y ya está.

-¿En qué se ha equivocado el Gobierno?

-Feijóo nos contó que cuando Pedro Sánchez vino al Cecopi prometió a Mazón todos los recursos posibles. No sabemos muy bien por qué esa ayuda no llegó Según Feijóo, es porque los ministros que vinieron a Valencia no llevaban esas instrucciones, yo no sé si es verdad, yo no estuve ahí. No sé si porque Pedro Sánchez esperaba que Mazón pidiera la alerta tres para hacerlo y como no la pidió, él no quiso hacerlo. Pero el caso es que al final entre unos y otros no se declaró la alerta 3. Entonces nosotros entendemos algo muy sencillo, es una fórmula muy sencilla. Nosotros dependemos del gobierno autonómico, pero detrás del gobierno autonómico está el gobierno nacional. Somos valencianos, pero somos españoles. Si hay una catástrofe en una región, en este caso es Valencia, y necesita recursos, hay que moverlos. Y si el gobierno autonómico es incompetente, pues tienes al gobierno nacional.

-Usted no ha llegado a reunirse con Mazón, pero sí han hablado.

-Sí, eso sí. La asociación estaba dividida sobre si ir o no reunirnos con ellos y estuvimos negociando. Pusimos tres condiciones: la primera era que la reunión fuera en la zona cero, la segunda era que nos invitaran a la comisión de investigación de Les Corts y la tercera es que la reunión fuera pública, con medios de comunciación. Aceptaron las dos primeras, pero no la última, que les dijimos incluso que eligieran ellos a los medios, a los dos o tres más importantes: LAS PROVINCIAS, la SER, À Punt... pero nada. Entiendo su postura porque con Sánchez la reunión fue a puerta cerrada. Pero yo les explicaba que Mazón creaba un rechazo y una desconfianza tan alta entre los asociados que muchos querían que lo que él dijera lo pudiera ver todo el mundo.

-Usted sí quería reunirse con él.

-Yo sí.

-¿Qué le habría dicho?

-Le habría preguntado por qué no estuvo y por qué puso a Salomé Pradas. Es como si pones a conducir un autobús escolar a alguien sin carné. Ella misma ha dicho en sede judicial que no tenía competencias.

-Pero con el PP europeo sí se ha reunido, y con el nacional también.

-Sí, de hecho ofrecí a las otras dos asociaciones que se vinieran a la reunión con Feijóo pero no quisieron.

-¿Cree que las víctimas están politizadas?

-No, creo que se dejan llevar. También hay que pensar que en particular la Asociación de Víctimas Mortales son familiares que han perdido a sus familias y levan mucha rabia interna, pero no sé cómo actuaría yo si hubiera perdido a un hijo o a un padre. A veces me da un poco la sensación que algunas asociaciones más que justicia buscan venganza, pero es mi sensación. No sé, el otro día vi leí un artículo que me pareció excelente y lo que decía era algo así como por qué les prestamos tanta atención a las víctimas de las cosas. Es como, ¿porque has pasado una víctima, como ha sido víctima, automáticamente todo lo que digas es verdad? Al final esas víctimas tienen su ideología y sus pensamientos y quizá la catástrofe lo que ha hecho es exacerbar aún más esos pensamientos. Como tenemos cierta empatía con ellos pensamos que lo que cuentan es verdad, pero no tiene por qué. Ninguno tenemos toda la información.

-Usted no estuvo en el acto de Bruselas con el Partido Socialista al que acudió Teresa Ribera.

-No, nos invitaba el grupo socialista europeo, pero no nos explicaron muy bien de qué iba y era entre semana. Tampoco saíamos si teníamos que pagarlo nosotros, y gastar dinero de la asociación en un acto del PSOE europeo, pues pensamos que tampoco tenía demasiado interés. Parte de la asociación estaba enfadadísima por que no hubiéramos ido. Pero es que al final vuelves a pensar lo mismo, o sea, ¿cómo se lo tomarían los asociados si se ven que nosotros nos dedicamos a viajar a Bruselas para hablar con el PSOE de allí?

-¿Cree que este proceso de politización del que habla es reversible?

-Vaya pregunta... Yo creo que no. Porque la sensación que yo tengo es que a medida que ha ido avanzando los meses la política ha ido entrando poco a poco. Creo que es casi al revés. Y es un tema que me preocupa porque crea división, ya pasó con las vícttimas del 11M. Mira, cuando Gan Pampols presentó el plan Endavant, no nos invitó a las asociaciones, y cuando fuimos a ver a Feijóo se lo dijimos porque la ministra Sara Aegesen sí que nos facilitó el plan de reconstrucción antes, y nos dijo que iba a llamar a Mazón y él me dijo que si nos invitaba, y yo le dije que invitara a todas las asociaciones.

-¿Sintió alivio por la dimisión de Mazón?

-Sí. Un poco sí. Hay que reconocer que es el presidente del gobierno en el que ha vivido esta gestión desastrosa. Es que si tú hubieras visto un presidente Mazón pendiente, desviviéndose por intentar que todo fuera a lo mejor posible, pues probablemente otra imagen se habría llevado, pero yo sinceramente ,creo que él se equivocó. Menospreció la amenaza y le pilló como le pilló. Tuvo la «mala suerte» de que tenía esa comida planteada y decidió no postergarla, pero es que cuando vio que la había pifiado no tuvo la capacidad de decir, 'la he pifiado'. Una cosa le llevó a la otra. Yo creo que la dimisión tendría que haberla presentado mucho antes.