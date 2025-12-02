Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lesaec, en Benetússer, en un parque todavía devastado por la dana, este lunes. IVÁN ARLANDIS

Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»

El expresidente de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud reconoce que sintió «alivio» con la dimisión de Carlos Mazón: «Cuando vio que la había pifiado, no tuvo la capacidad ni de decir, 'la he pifiado'»

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:47

Comenta

Christian Lesaec ha abandonado la presidencia de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud que él mismo fundó. Repasa con LAS PROVINCIAS ... su labor y explica cómo ve la situación del resto de entidades, a las que se las ha acusado de estar politizadas.

