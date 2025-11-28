Lesaec deja la presidencia de la Asociación de Damnificados de la Dana al haber cumplido «buena parte» de los objetivos Ha estado al frente un año y todavía no hay candidato para sustituirle

El presidente de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta-Sud Valencia, Christian Lesaec, ha anunciado su dimisión como presidente de esta organización al haber cumplido «buena parte» de los objetivos y considerar que la entidad está «bien encaminada» un año después de las ridas que dejaron 229 víctimas mortales y daños millonarios en la provincia.

Así lo ha avanzado Lesaec este jueves en un comunicado, en el que ha informado de que todavía no hay un relevo para presidir la asociación.

«Hace un año aproximadamente, ante la catástrofe que nos asoló a todos, unos vecinos de Alfafar (Valencia), ante la falta de medios por parte de las administraciones, decidimos constituir una asociación con un primer objetivo: ayudarnos entre nosotros, ya que todas nuestras viviendas habían sido anegadas», explica.

Según detalla, otros dos objetivos surgieron «de forma natural»: «crear un listado de profesionales con los que poder contar a la hora de la reconstrucción de nuestras viviendas y llevar a la justicia a los responsables por esta nefasta gestión de la catástrofe así como de los días posteriores fueran quienes fueran, independientemente de las vinculaciones políticas de estos».

Asimismo, ha remarcado que en la reunión fundacional se decidió dirigir la asociación de «forma provisional» durante el primer año y, tras el primer aniversario, presentarse a la reelección «si así lo considerábamos».

«Con el año, casi cumplido buena parte de los objetivos se han cumplido y a nuestro parecer, la asociación está bien encaminada», ha apuntado, al mismo tiempo que ha indicado que, «vista la situación actual, el nivel de cansancio y desgaste de los miembros de la directiva, problemas personales o familiares», ha decidido mantener la promesa inicial y no presentarse a la reelección, por lo que una nueva directiva tomará el relevo.

