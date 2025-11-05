Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
Cristian Lesaec, presidente de la Asociación de Daminificados Horta Sud. EFE/Ana Escobar

Cristian Lesaec, en la comisión dana en el Congreso: «En Valencia el cabreo es monumental sobre todo contra Mazón y contra Sánchez»

El presidente de la Asociación de Damnificados de l'Horta Sud critica la falta de responsabilidad política en la riada

José Molins

José Molins

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

El presidente de la Asociación de Damnificados de l'Horta Sud, Cristian Lesaec, ha expuesto sus críticas hacia la ausencia de coordinación política que hubo ... en la dana del 29-O y los días posteriores, y ha recalcado, en representación de más de 630 afectados por la riada, que en Valencia «el cabreo es monumental sobre todo contra Mazón y contra Sánchez». Así lo ha manifestado en el Congreso de los Diputados en Madrid, en la comisión de investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana. Una comparecencia que ha recibido múltiples elogios de los distintos grupos políticos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  3. 3 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  4. 4 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  7. 7 La familia Roig, en el podio de las más ricas de España según Forbes
  8. 8

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»
  9. 9

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  10. 10

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cristian Lesaec, en la comisión dana en el Congreso: «En Valencia el cabreo es monumental sobre todo contra Mazón y contra Sánchez»

Cristian Lesaec, en la comisión dana en el Congreso: «En Valencia el cabreo es monumental sobre todo contra Mazón y contra Sánchez»