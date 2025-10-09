Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
JL Bort

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este jueves 9 de octubre de 2025

Redacción

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:07

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves 9 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- Valencia rinde honores a la Reial Senyera con un acto insólito

- Benavent hace un llamamiento a la convivencia en el Te Deum en la Catedral

-Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado

-Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos

-La dana Alice corta carreteras, cancela vuelos e inunda polígonos en Alicante (directo)

