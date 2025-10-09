Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Alerta roja en el sur de Alicante por la dana Alice
Coche precintado en Catarroja. EFE

Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos

La dana Alice reaviva el temor en los municipios más castigados el 29-O

María Gardó

María Gardó

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:21

El nuevo episodio de lluvias que azota este jueves a la Comunitat Valenciana ha devuelto el miedo a las zonas más castigadas por la dana del 29-O. En localidades de l'Horta Sud como Catarroja se viven momentos de tensión durante la llegada de la dana Alice, donde las precipitaciones han dejado un acumulado de 40 litros por metro cuadrado en Catarroja.

Ante esta situación, muchos vecinos han cubierto sus vehículos con plásticos y han colocado tablillas protectoras en las entradas de las viviendas y bajos. Así, las fuertes lluvias de esta pasada madrugada han provocado algún desperfecto en algún municipio, como en la propia Catarroja o Alcàsser. Algunos garajes y bajos han sufrido pequeñas inundaciones.

En Algemesí, los vecinos también ha protegido los bajos con barreras metálicas o de madera.

Aemet ha activado un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias, a partir de las 10 de la mañana del viernes 10 de octubre. Además, la agencia ha ampliado también el aviso naranja en Valencia al menos hasta las ocho horas del sábado.

