Directo Alerta roja en el sur de Alicante por la dana Alice
Bomberos achican agua de una de las viviendas inundadas en Alcàsser.
Bomberos achican agua de una de las viviendas inundadas en Alcàsser. Ignacio Cabanes

La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser

Vecinos afectados por la dana de hace un año vuelven a sufrir la entrada de agua en sus viviendas

B. González/ Ignacio Cabanes

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:46

La dana Alice ha comenzado a sentirse con fuerza de madrugada en diferentes puntos de la Comunitat con precipitaciones y tormentas eléctricas que han sido especialmente intensas sobre las tres y media de la madrugada en la Albufera de Valencia, Alcàsser y Catarroja.

En estos municipios el Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado ocho actuaciones relacionadas con inundaciones y saneamientos. En Catarroja, municipio de la zona cero de la dana de hace un año, la fuerte tormenta ha provocado inundaciones en las calles Emili Ferrer Gómez, Barrio Tranviarios, calle Reina y Joaquín Escribá Peiró. El Ayuntamiento ha cerrado al tráfico las zonas inundables, concretamente los túneles Puerto y de Pelayo por las lluvias.

En Alcàsser han sido 14 viviendas de una promoción nueva de las calles Extremadura y Diputación las que se han visto afectadas por la entrada de agua. En los garajes ha llegado a una altura de hasta 50 centímetros. Debido a la presión del agua, posiblemente por problemas en la canalización, alguna pared de pladur ha sido dañada.

Se da la circunstancia de que varios de los vecinos afectados son personas que ya perdieron su vivienda en la dana de hace un año en municipios como Picanya, Alfafar o Massanassa y se habían trasladado a estas viviendas nuevas huyendo de la zona cero.

En la provincia de Castellón, los bomberos no han tenido ninguna incidencia reseñable, aunque en municipios como Zucaina, en el Alto Mijares la tormenta eléctrica han dejado 26 litros por metro cuadrado en sólo 25 minutos, según Avamet.

En la provincia de Alicante tampoco hay que reseñar ninguna incidencia. No se han registrado apenas precipitaciones. El municipio donde más está lloviendo en estos momentos es en El Verger que lleva acumulados 13,4 litros por metro cuadrado.

Hasta el momento la mayor acumulación de precipitaciones se están dando en la Albufera de Valencia, 55,4 litros, y en Salem, en la Vall d'Albaida, con 53,6; 43,8 en Catarroja; en Massalavés, 39,4; 36,6 en Alcàsser; 33,9 en Macastre o 33,4 en Vilamarxant, según datos de Avamet hasta las 11.30 horas.

