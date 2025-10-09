Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Alerta roja en el sur de Alicante por la dana Alice
Lluvia este jueves en Valencia.

Lluvia este jueves en Valencia. Iván Arlandis

Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado

La agencia prevé acumulados que podrían superar los 140 litros por metros cuadrado en 12 horas

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:16

Aemet ha activado un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias, a partir de las 10 de la mañana del viernes 10 de octubre. La alerta roja se mantendrá, al menos, hasta la medianoche.

La agencia anuncia para el viernes chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes acompañados de tormenta, más probables e intensos en el sur de Valencia y litoral de Alicante.

Aemet ha ampliado también el aviso naranja en Valencia al menos hasta las ocho horas del sábado. las lluvias también amenazan la provincia de Castellón, que entrará en aviso naranja el sábado a los 08.00 horas.

El viernes 10 y el sábado 11 se esperan los días álgidos del episodio de lluvias, con los vientos del nordeste alcanzando su máxima intensidad. Los chubascos más intensos se esperan en Valencia y Alicante, donde serán localmente muy fuertes, probablemente de intensidad torrencial, y con acumulados que podrían superar los 140 mm en 12 horas.

Previsión por días

Jueves 9 de octubre

La Comunitat registra este jueves chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes acompañados de tormenta, más probables e intensos en el litoral de Valencia y litoral de Alicante. Las provincias de Valencia y Alicante se encuentran en aviso naranja y Castellón, en amarillo.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

