Alice golpeará Valencia y Castellón en el fin de semana
El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, conversa con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tras el Te Deum. J. L. Bort

Benavent hace un llamamiento a la convivencia en el Te Deum en la Catedral

El arzobispo de Valencia desea que los festejos del 9 d'Octubre se puedan celebrar todos los años con «alegría, sería un signo de que somos un pueblo en el que las diferencias no lleguen a convertirse en divisiones»

Lola Soriano Pons

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:18

Comenta

La lluvia ha hecho que la celebración del tradicional Te Deum en la Catedral de Valencia haya sido este año un acto más íntimo. Pese ... a las improvisaciones de última hora, y pendientes del cielo, al acto ha asistido la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el portavoz del grupo, Juan Carlos Caballero, además de José María Llanos, presidente de Vox en Valencia.

