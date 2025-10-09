Benavent hace un llamamiento a la convivencia en el Te Deum en la Catedral

La lluvia ha hecho que la celebración del tradicional Te Deum en la Catedral de Valencia haya sido este año un acto más íntimo. Pese ... a las improvisaciones de última hora, y pendientes del cielo, al acto ha asistido la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el portavoz del grupo, Juan Carlos Caballero, además de José María Llanos, presidente de Vox en Valencia.

También han sido fieles a la cita la directiva de instituciones como Lo Rat Penat, con su presidente Josep Vicent Navarro Raga y la regina, María García Vallcanera y resto de directiva, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, representada por el vicepresidente, José Vicente Gómez Bayarri; o Bernardo Celda, de L'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma.

En su parlamento, el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha querido dar la gracia a los presentes, a pesaar del mal tiempo que hacía. Ha recordado que es «un día de fiesta por el aniversario de la dedicación de la Catedral, también para el pueblo valenciano y quiero desear desde la Catedral que el día sea gozoso».

Ha recordado que la lluvia no ha permitido celebrar el acto con la misma solemnidad que otros años, «pero deseamos otros 9 d'Octubre no sólo de solemnidad externa, sino que también suponga días de alegría auténtica de todos los valencianos».

Acto seguido ha confesado que «sería un deseo que cada año, cuando se acerca el 9 d'Octubre, los días previos, los podamos vivir todos con alegría, no con preocupación, no con el temor de lo que pueda pasar por la calle».

Ampliar Directiva de Lo Rat Penat y la regina dels Jocs Florals, María García Vallcananera, con la Senyera de Lo Rat Penat J. L: Bort La Senyera de Lo Rat Penat, presente en el Te Deum A pesar del mal tiempo y de la lluvia constante, la Senyera de la institución Lo Rat Penat un año más ha estado presente en la celebración del Te Deum en la Catedral. No ha estado en el altar, pero sí en un lateral, con toda la directiva de Lo Rat Penat, presidida por Josep Vicent Navarro Raga, y con la regina dels Jocs Florals, María García Vallcanera. Si bien la Senyera del Ayuntamiento de 1928 no ha salido del Consistorio por la lluvia, la de Lo Rat Penat, que data de 1923, sí ha sido trasladada para la ocasión, Senyera que ha representado a los valencianos en este acto religioso cuando los gobiernos de izquierdas optaban por no llevarla. Después del acto solemne, ha sido protegida para que no se dañarla. La directiva de Lo Rat Penat acto seguido ha cumplido con tradiciones como la ofrenda de la corona de laurel a Ausias March, dentro de la propia Catedral. Luego una comitiva se ha trasladado a la plaza del Ayuntamiento de Valencia para hacer la misma ofrenda en la escultura de Francesc de Vinatea y también han llevado la corona de laurel a la estatua de Jaume I.

Benavent ha añadido que esto «sería un signo de que realmente somos un pueblo en el que las diferencias no lleguen a convertirse en divisiones. Si luchamos por ello, seremos un pueblo que todos los años celebraremos el 9 d'Octubre como la fiesta más importante de los valencianos».

Y ha deseado a todos los presentes que en «el 9 d'Octubre de este año y para siempre, esté presente la fe cristiana».