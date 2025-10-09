La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols» La institución denuncia que su sede en Valencia amanece el 9 d'Octubre repleta de pintadas, «de símbolos y banderas independentistas vinculadas a los autodenominados països catalans»

Burguera Jueves, 9 de octubre 2025, 11:41 | Actualizado 12:53h.

La sede de Lo Rat Penat, situada en el centro histórico de Valencia, ha amanecido el 9 d'Octubre, Día de la Comunitat, vandalizada. Desde la institución se ha emitido un comunicado.

«Lo Rat Penat quiere expresar públicamente su más profundo rechazo y enérgica condena ante el atentado sufrido en la madrugada del 9 d'Octubre contra la nuestra sede social, que ha sido objeto de actos vandálicos, pintadas amenazantes e insultantes, así como la colocación de símbolos y banderas independentistas vinculadas en los autodenominados 'països catalans'», comienza señalando un comunicado donde se relata que «estos hechos, reivindicados por los colectivos pancatalanistas 'Arran' y 'l'Assemblea de Joves l'Aixà', que incluso han difundido vídeos en redes sociales vanagloriándose de la agresión, constituyen un ataque directo no solo contra Lo Rat Penat, sino contra la libertad de expresión, la cultura valenciana y la convivencia democrática».

Desde la institución cultural se considera que «esta acción violenta está claro» que pretende «atemorizar a una institución fundada hace más de un siglo para la defensa y promoción de la lengua y la cultura propias del pueblo valenciano. Lo Rat Penat seguirá defendiendo, con firmeza y serenidad, el nombre genuino de nuestra ciudad y nuestro territorio y la singularidad e independencia de la lengua valenciana, frente a cualquier imposición ideológica ajena a nuestra identidad histórica».

«Reafirmamos que ninguna amenaza desviará nuestro trabajo cultural y cívico. Frente a la intimidación, respondemos en la fuerza de la cultura, el derecho y la razón. Exigimos a las autoridades públicas la identificación y sanción de los responsables de estos hechos, así como garantías efectivas para proteger las instituciones culturales valencianas de futuras agresiones. Lo Rat Penat recuerda que la sde de la entidad se encuentra situada en la histórica residencia de los Trenor en la calle Trinquete de Caballeros», indica el comunicado de la institución.

El palacio, pone en valor Lo Rat Penat, registra una reforma de mitad del siglo XIX: «Es un símbolo del legado cultural valenciano. En su interior se han integrado importantes hallazgos arqueológicos de los siglas XIII al XVI, y su estructura, organizada en torno a un patio noble y una escalera principal, representa un testigo arquitectónico único en nuestra ciudad».

Lo Rat Penat hace un llamamiento «a toda la sociedad valenciana para mantener la unidad, el respeto y la defensa de nuestras señas de identidad ante cualquiera forma de intolerancia o violencia».