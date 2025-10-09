DIRECTO | Alerta naranja en Valencia por fuertes lluvias hoy 9 de octubre

08:54

Un 9 de Octubre mirando el cielo

Saludos. Buenos días. Soy Juan Antonio Marrahí y en este 9 de Octubre, festividad de la Comunitat, os vamos a informar del desarrollo de la jornada. Faltan 20 días para el aniversario de la dana que dejó 229 muertos y, una vez más, tenemos que estar pendientes de la meteorología, con una alerta naranja que ha obligado a suspender la práctica totalidad de actos previstos. Nos acompaña en este directo Gonzalo Bosch, pendiente de las calles de Valencia, y Alicia Talavera y Belén González, atentas a todo lo que puedan deparar las lluvias en el sur de la provincia y Alicante. Arrancamos. A pesar de todo... Feliz 9 de Octubre a toda la gente de nuestra región.