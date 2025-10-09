DIRECTO | Alerta naranja en Valencia por fuertes lluvias hoy 9 de octubre
Sigue al minuto la jornada de precipitaciones marcada por la llegada de la dana Alice a la autonomía valenciana
Lo más importante
Valencia
Jueves, 9 de octubre 2025, 08:57
09:43
9 DE OCTUBRE: Algunos turistas, contrariados, preguntan si hay actos por la festividad regional o no. Los policías les responden que están pendientes de si cambia la alerta. De momento, las vallas jalonan el recorrido en las calles del centro de Valencia.
09:34
9 DE OCTUBRE: La decoración de gala del balcón del Ayuntamiento de Valencia, instalada por si se produjeran cambios tras la suspensión de la procesión cívica.
09:30
CONMEMORACIÓN: Municipios afectados por la dana del 29 de octubre han recibido la invitación de la Casa Real para asistir a la recepción que ofrecen los reyes Felipe VI y Letizia el domingo día 12 de octubre en Madrid con motivo de la celebración del Día de la Fiesta Nacional.
09:24
EL TIEMPO: La dana Alice evoluciona hacia el sur de la provincia de Valencia y en las últimas cuatro horas los registros máximos de precipitaciones se están dando en la Ribera y la Safor. En Favara se han recogido 28,4 litros por metro cuadrado en las últimas cuatro horas y 23,6 en Tavernes de la Valldigna según los datos de Avamet.
09:20
¿Qué se ha suspendido y pospuesto en Valencia?
9 DE OCTUBRE: En este enlace , nuestra compañera Tamara Villena da cuenta de los actos que estaban previstos hoy en la ciudad y han tenido que cancelarse y aplazarse ante la previsión de fuertes lluvias.
09:17
Importante
Más suspensiones en Castellón
9 DE OCTUBRE: El Ayuntamiento de Castellón, en comunicado, informó anoche que se aplazan los actos institucionales programados con motivo del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, ante la previsión de lluvia. Los que se celebran al aire libre: Desfile de las Tres Culturas desde la Avenida Rey Don Jaime hasta la plaza Mayor y el concierto de la Banda Municipal y también els Premis Valencià de l’Any, puesto que algunos de los premiados debían desplazarse desde Valencia. El Ayuntamiento dará a conocer la nueva fecha de este acto institucional.
09:14
CONMEMORACIÓN. El Roig Arena se viste con los colores de la Senyera.
✨ Hoy nuestra fachada brilla con más orgullo que nunca.— Roig Arena (@RoigArena) October 9, 2025
Nos hemos vestido con los colores de la Senyera para celebrar el Día de la Comunidad Valenciana.
Feliç 9 d’Octubre! 💙💛❤#RoigArena#ComunitatValenciana#9Octubrepic.twitter.com/XmJJIXwYWI
09:13
EL TIEMPO: En la localidad castellonense de Zucaina, en el Alto Mijares, han caído 26 litros por metro cuadrado en sólo 25 minutos, según Avamet. La tormenta ha sido intensa con aparato eléctrico.
09:12
EL TIEMPO: Estos son los registros de lluvia en la ciudad de Valencia y las zonas con más precipitación, con datos aportados por el Ayuntamiento de Valencia.
PLUVIOMETRO AEMET:
10,5 l/m2
PLUVIOMETROS MUNICIPALES:
COS: 12,00 l/m2
Alameda: 13,50 l/m2
Benimamet: 6,00 l/m2
Cano Molinera: 28,00 l/m2
P.Cabecera: 9,50 l/m2
EDAR Perellonet: 21,40 l/m2
Ibiza: 19,25 l/m2
La Torre: 22,20 l/m2
Mestalla: 6,00 l/m2
Ronda Sur: 18,75 l/m2
El Saler: 36,90 l/m2
Vara de Quart: 12,00 l/m2
Bombeo Massarrojos: 6,60 l/m2
Grandes Vias: 14,30 l/m2
09:07
¿Dónde ha llovido más hasta ahora?
La mayores precipitaciones se han producido en Valencia y su área metropolitana, con varios frentes de tormenta, en algunos casos con mucho aparato eléctrico. Según las mediciones de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET), Valencia ha acumulado más de 45 litros en la zona de la Albufera, Catarroja, 40, y Alcàsser, 35. De ahí que estos dos municipios hayan sido escenario de las primeras movilizaciones de los bomberos.
09:02
Importante
Primeras inundaciones en Catarroja y Alcàsser
Los bomberos del Consorcio de Valencia acaban de notificar que sus efectivos han trabajado esta noche por emergencias relacionadas con las lluvias. Ha habido que achicar agua y realizar saneamientos en puntos de Catarroja y Alcàsser. En la primera localidad, golpeada por la dana del 29 de octubre, los problemas por el agua se han producido en las calles Emili Ferrer Gómez, Barrio Tranviarios, calle Reina y Joaquín Escribá Peiró.
08:58
Importante
La alerta naranja amenaza todo el litoral de Valencia y Alicante
EL TIEMPO: Lo primero de todo, prevención. Esta es la situación que marca la jornada de hoy, según la última previsión de Aemet en el seguimiento de la evolución de la dana Alice.
08:54
Un 9 de Octubre mirando el cielo
Saludos. Buenos días. Soy Juan Antonio Marrahí y en este 9 de Octubre, festividad de la Comunitat, os vamos a informar del desarrollo de la jornada. Faltan 20 días para el aniversario de la dana que dejó 229 muertos y, una vez más, tenemos que estar pendientes de la meteorología, con una alerta naranja que ha obligado a suspender la práctica totalidad de actos previstos. Nos acompaña en este directo Gonzalo Bosch, pendiente de las calles de Valencia, y Alicia Talavera y Belén González, atentas a todo lo que puedan deparar las lluvias en el sur de la provincia y Alicante. Arrancamos. A pesar de todo... Feliz 9 de Octubre a toda la gente de nuestra región.
-
