La Reial Senyera procesiona en el interior del Ayuntamiento de Valencia por la lluvia El Ayuntamiento de Valencia celebra un pequeño acto en el Salón de Cristal para rendir homenaje al símbolo de todos los valencianos

Gonzalo Bosch Jueves, 9 de octubre 2025, 12:41 | Actualizado 12:49h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valencia dijo que apuraría hasta el último momento si el nivel de alerta por lluvias bajaba para celebrar la procesión cívica y rendir homenaje a la Reial Senyera por este 9 d'Octubre. Con las lluvias persistentes, desde el Consistorio anunciaron a eso de las 11.00 que se suspendía la marcha definitvamente. Sin embargo, desde la casa consistorial no se podía permitir que no se realizase acto alguno en torno a la bandera que nos representa a todos, así que han celebrado un pequeño acto en el Salón de Cristal.

Tras el año más difícil, con un pueblo golpeado que se ha quitado el barro y se ha levantado de nuevo, Valencia quería celebrar el 9 d'Octubre más emotivo que nunca. Sin embargo, de nuevo las dichosas lluvias protagonizan la jornada para aguar la fiesta de todos los valencianos. Y, pese a todo, la Senyera. Porque tras la asistencia de la alcaldesa María José Catalá al Te Deum en la catedral de Valencia, el Ayuntamiento ha celebrado en 'petit comité' un acto que ensalzaba la Reial Senyera.

Qué curioso papel ha jugado durante toda la jornada el agua. Ese agua convertida en lluvia desde las 3 de la mañana de este 9 d'Octubre que ha obligado a suspender todos los actos del día de todos los valencianos. Ese agua, convertida en lágrimas en las mejillas de todas las autoridades y falleras presentes en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia cuando la orquesta ha tocado el himno regional. Un himno que han entonado los isntrumentos y al que se han unido las voces de todos los presentes. Un himno entonado con orgullo. Con ese sentimiento y carácter valenciano que tanto nos define.

Tras el himno regional, el de España en su versión corta. La alerta naranja no ha empañado la posibilidad de celebrar de manera íntima y emocionante el traslado de la Reial Senyera hasta el museo de la ciudad. Borja Sanjuán, portador de la bandera, ha sido el encargado de trasladarla hasta su lugar de descanso. Un acto corto, pequeño, pero tremendamente conmovedor. Así, el Ayuntamiento de Valencia ha podido, al menos, hacer un pequeño homenaje sl día más importante de los valencianos.