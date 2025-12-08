La primera alcaldesa en la historia de La Yesa: «Necesitamos volver a la normalidad» María Cruz Almela pide que todos pongan su «grano de arena y de respeto» para eliminar la crispación que pueda existir

Manuel García La Yesa Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:47

Quienes actualizan la información sobre el nombre de los alcaldes en los municipios en páginas como la wikipedia están teniendo un trabajo extra con un pequeño municipio de la comarca de Los Serranos. María Cruz Almela Pérez (PP) es ya la tercera máxima autoridad municipal de La Yesa desde los comicios municipales de 2023. En las elecciones fue elegido primer edil Julio Solaz, también del PP, lo que suponía que los populares mantenían la hegemonía histórica en el municipio.

Pero esa situación cambió con una moción de censura que se votó el pasado 6 de octubre y que dio la vara de mando al socialista Julián Pinazo. Sin embargo, su estancia en el despacho de alcaldía apenas duró dos meses, ya que las malas relaciones con sus dos compañeros de formación le llevó, en primer lugar a la retirada de competencias y, poco después, a su dimisión y nombramiento como alcaldesa accidental de Almela. Este nombramiento se ratificó en un pleno el pasado viernes 5 de diciembre, ya que Almela obtuvo dos votos (el suyo y el de Solaz, ambos los más votados en las elecciones con listas abiertas en 2023) y por tanto, accedió al cargo, por lo que se convirtió además en la primera alcaldesa de la historia en la pequeña localidad.

Pocas horas después de ser nombrada alcaldesa, Almela reflexiona sobre lo que espera y lo que desea en un momento que considera de crispación que debe eliminarse: «La Yesa, que debería ser motivo de noticias en la prensa por su exquisita gastronomía, por su entorno donde el tiempo se detiene y por su cielo cubierto de estrellas, ahora lo es por los desvaríos políticos que no deberían haber alterado la paz de sus gentes».

La nueva máxima autoridad municipal reconoce que jamás pensó en llegar a ostentar «el cargo de primera alcaldesa de este pueblo cuando el destino me lo presentó como hogar hace 20 años. Es un honor, pero también una responsabilidad pesada, y más aún dada la situación actual. Un cargo que me he visto en la obligación moral de defender: por la administración, pero sobre todo por los vecinos».

En su opinión, sólo existe una receta a partir de ahora: «Necesitamos volver a la normalidad, a trabajar y mantener vivo este pueblo que es de todos: de los de uno o de los de 365 días. De los que sólo descansan, y de los que trabajan y mantienen sus negocios aquí».

Finalmente, ha aprovechado para pedir «que todos pongamos nuestro grano de arena y de respeto. ¿Cuántas veces olvidamos el daño que pueden hacer nuestras palabras cuando no sabemos qué carga lleva quien las recibe?

Almela ya emitió un bando pocas horas después de ser nombrada alcaldesa en el que aseguraba que asumía «con humildad la responsabilidad de ser la primera alcaldesa de nuestro municipio».

Y afirmaba que lo hacía «con el mismo compromiso con el que inicié la legislatura: trabajar por y para el pueblo».

Recordaba que últimamente «hemos vivido un periodo complejo y tenso entre todos, pero hoy quiero trasladar un mensaje. La Yesa merece estabilidad, serenidad y unos representantes centrados en el buen funcionamiento del pueblo».

Almela concluía tras señalar que se considera «una persona trabajadora y constante y muchos me habéis visto durante años demostrarlo y me gustaría decir que son cualidades que no se apagan con el ruido externo y las dinámicas que poco aportan a este pueblo. Toca dejar atrás una etapa por un pueblo unido, informado y en paz».