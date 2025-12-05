Mari Cruz Almela recupera la alcaldía de la Yesa para el PP Este cambio se produce dos meses después de la moción de censura que dio la vara de mando a Julián Pinazo (PSPV)

Manuel García La Yesa Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:16

Algo menos de dos meses después que el PSPV consiguiera por primera vez la alcaldía de la pequeña localidad de La Yesa, en la mañana de este viernes, la popular Mari Cruz Almela, además de convertirse en la primera alcaldesa del municipio, ha recuperado para el PP un feudo que había ostentando durante los últimos 34 años. Almela ha conseguido tres votos a favor (el suyo propio, el de el exalcalde popular Julio Solaz y el ex alcalde socialista, por dos meses, Julián Pinazo) por dos del candidato socialista Francesc Peñalver (el suyo y el del otro edil socialista Rafael Soler).

Los dos ediles socialistas habían pedido la anulación del pleno por considerarlo ilegal pero el secretario ha dado luz verde para que pudiera producirse la votación.

Cabe recordar que el pasado 6 de octubre tuvo lugar una moción de censura que provocó que Julián Pinazo (PSPV) fuera alcalde con su propio voto y los de Rafael Soler y Francesc Peñalver frente a los dos de los populares Almela, y de quien había sido alcalde del municipio desde 2023, Julio Solaz.

Sin embargo, las desavenencias entre los dos ediles que apoyaron a Pinazo provocaron que este renunciara al cargo después de retirarles las competencias y nombrara esta misma semana alcaldesa accidental a Almela, quien en la mañana de este viernes ha certificado que ostentará la vara de mando.

Y es que el resultado de esta moción de censura ha sido bastante efímero. El 6 de octubre, hace menos de dos meses, el concejal socialista Julián Pinazo, de 68 años de edad, se convirtió en nuevo alcalde de la localidad de la Yesa tras fructificar, por tres votos a favor y dos en contra, la moción de censura contra el primer edil, el popular Julio Solaz. Era la primera ocasión, después de 34 años, que los populares dejaban de ostentar la vara de mando.

Cabe recordar que el PP consiguió en 2023 cuatro de los cinco concejales con que cuenta el Consistorio. Cuatro años antes, en 2019, había logrado el pleno de los cinco ediles.

Sin embargo, se han producido dos dimisiones de ediles populares durante la legislatura. La última, la de José Manuel Pérez (PP) y al tratarse de listas abiertas, ha sido sustituido por un concejal socialista (Rafael Soler), cuyo voto ha decantado la balanza. Con anterioridad se había incorporado al Consistorio el también socialista Francesc Josep Peñalver.

El nuevo alcalde prometió que no tendría retribución y acusó al anterior primer edil de faltar a la Constitución. Señaló que su única intención sería «ayudar al pueblo» y aprovechar de manera adecuada las subvenciones que se reciban. Los dos ediles populares abandonaron la sala de sesiones una vez que se ha realizado la votación. Solaz calificó lo ocurrido como «golpe de estado» y «usurpamiento» del poder y recordó que, según los resultados de las elecciones de 2023, aún siguen teniendo más apoyos que los tres ediles socialistas.

Pero esta situación no se prolongó mucho tiempo, ya que esta misma semana Pinazo presentó su dimisión y nombró alcaldesa accidental a Almela.