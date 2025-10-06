El PP pierde una alcaldía de la provincia que llevaba ostentado 34 años El socialista Julián Pinazo, nuevo alcalde de la Yesa tras prosperar una moción de censura contra Julio Solaz, primer edil desde 2023

M. García La Yesa Lunes, 6 de octubre 2025, 12:30 | Actualizado 12:45h. Comenta Compartir

El concejal socialista Julián Pinazo se ha convertido al mediodía de este lunes en nuevo alcalde de la localidad de la Yesa tras fructificar, por tres votos a favor y dos en contra, la moción de censura contra el primer edil, el popular Julio Solaz. Es la primera ocasión, después de 34 años, que los populares dejan de ostentar la vara de mando.

Cabe recordar que el PP consiguió en 2023 cuatro de los cinco concejales con que cuenta el Consistorio. Cuatro años había logrado el pleno de los cinco ediles.

Sin embargo, se han producido dos dimisiones de ediles populares durante la legislatura. La última, la de José Manuel Pérez (PP) y al tratarse de listas abiertas, ha sido sustituido por un concejal socialista (Rafael Soler), cuyo voto ha decantado la balanza. Con anterioridad se había incorporado al Consistorio el también socialista Francesc Josep Peñalver.

La segunda concejala popular que completa el pleno de este municipio de los Serranos es María Cruz Almela.

El nuevo alcalde ha prometido que no tendrá retribución y ha acusado al anterior primer edil de faltar a la Constitución.

Los dos ediles populares han abandonado la sala de sesiones una vez que se ha realizado la votación. Solaz ha calificado lo ocurrido como «golpe de estado» y «usurpamiento» del poder y ha recordado que según los resultados de las elecciones de 2023 aún siguen teniendo más apoyos que los tres ediles socialistas. Anunció que se van a enfrentar a una oposición dura y vigilante.

De este modo, Pinazo se convierte en el primer alcalde que no es del PP o de formaciones conservadoras en la historia democrática local. Así, Blas Zuriaga, de UCD, fue el primer edil del municipio entre 1979 y 1983. Después hubo dos primeros ediles de la ya extinta Alianza Popular: Juan Jordán (1983-1987) y Domingo Jordán (1987-1991).

A partir de ahí, el dominio del PP ha sido ininterrumpido hasta este lunes 6 de octubre de 2025. Blas Zuriaga ostentó la vara de mando entre 1991 y 1995, Alfredo Zaragozà le sucedió (1995-2007) e hizo lo propio Miguel Ángel Sanahuja (2007-2023) y el hasta hoy primer edil Julio Solaz, quien asumió el mando tras los comicios de 2023.

La moción de censura que ha salido adelante en la localidad de los Serranos es la tercera alcaldía que consigue el PSPV en el último año tras Requena y Chiva. Y recientemente, San Antonio de Benagéber también cambió de primer edil tras la entrada del no adscrito Enrique Santafosta (aunque recientemente presentado como miembro del PP) en sustitución de Eva Tejedor.

Sueca ha sido otro de los municipios donde también ha fructificado una moción de censura en esta legislatura con Julián Sáez como actual primer edil.

En el inicio de la legislatura hubo otra moción de censura en la localidad de Montserrat. El PP arrebató la alcaldía del municipio de la Ribera al PSPV.