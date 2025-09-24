Santafosta inicia su segunda etapa como alcalde de San Antonio de Benagéber tras prosperar la moción de censura La oposición abandona la sesión cuando iba a intervenir la edil de Vox que ve intereses personales y económicos y le califican como el candidato de Mazón

M. García San Antonio de Benagéber Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:06 | Actualizado 13:51h.

Enrique Santafosta, edil del grupo de los no adscritos y alcalde de la localidad entre 2015 y 2023, acaba de iniciar su segundo mandato como alcalde de San Antonio de Benagéber tras prosperar la moción de censura contra la hasta hoy alcaldesa, Eva Tejedor, que se ha votado al mediodía de este miércoles.

Los votos de una de los dos concejales de Vox, María José Esteve, el concejal Enrique Celda, y los cuatro votos de los ediles del grupo independiente Aisab (Andrea Méndez, María Ángeles Irles, María Inmaculada Bulls y Fernando José Faubel), la anterior formación de Santafosta tras su reciente incorporación al Partido Popular, han propiciado este cambio en el gobierno municipal.

Al final del pleno, y cuando iba a intervenir la concejal María José Esteve, los miembros de la oposición han abandonado el salón de plenos. Esteve ha arremetido contra Unión Municipalista y Mónica Oltra y ha justificado la mala gestión para unirse a la moción de censura.

De este modo, hubo siete ediles a favor de la moción de censura por seis que no se han sumado a ella y han votado en contra: la alcaldesa Eva Tejedor (ex miembro de Ucin, Unión de Ciudadanos Independientes), los ediles Luis Trejo y Pedro Pérez, Salvador Barberá (el otro edil de Vox) y los concejales de Guanyem, Pau Andrés y Braulio Aguilar.

El aún candidato y posterior alcalde, Enrique Santafosta, recordó que su formación fue la más votada en 2023, Aisab, y que esta mocion iba contra un equipo de gobierno «que no era ni sólido ni fuerte». Su objetivo es recuperar proyectos como la Casa de la Cultura o la ampliación del instituto.

Tras la sesión, lamentó la actitud de los ediles que abandonaron el salón de plenos cuando iba a intervenir la concejala de Vox María José Esteve. Añadió que su primer objetivo será la aprobación de presupuestos y señaló que es muy pronto para anticipar posibles pactos de cara a 2027. Santafosta estuvo arropado por alcaldes y concejales del PP de municipios cercanos.

La alcaldesa saliente, Eva Tejedor, destacó que la moción estaba basada en la traición y el interés personal desde el transfuguismo: «Hay un pacto oculto. Veremos lo que nos va a costar». Acusó a Santafosta de asaltar el Ayuntamiento por la puerta de atrás y aseguró que se va «con la frente alta».

La portavoz de Aisab, Andrea Méndez, justificó la moción para que no se pierda el trabajo de tantos años y pidió confianza para la nueva etapa.

Luis Trejo puso en duda las actuaciones del nuevo alcalde y cree que las deudas que se contraigan lastrarán la economía.

Pau Andrés, de Compromis Guanyem, aseguró que Aisab obedece «las órdenes de su caudillo» y calificó de muy malos los anteriores años de Santafosta como alcalde, a quien definió como «el candidato de Mazón».

Salvador Barberá, edil de Vox que no apoyó la moción, aseguró que la misma se había producido por «intereses personales y económicos» por parte de «traidores, gañanes y los que juegan a ser trileros».

Enrique Celda, quien se emocionó cuando Santafosta ya como alcalde se refirió a él en su discurso, cree que con este cambio ganan todos los vecinos y asegura que se solventa una situación de caos con un gobierno minoritario.

Tras la elección de Santafosta, y cuando iba a intervenir la concejala María José Esteve, una de las firmantes de la moción, los seis ediles que votaron en contra abandonaron el pleno en medio de gritos de «traidora» por parte de algunos de los presentes en el salón de plenos. Recordó que aun sigue siendo afiliada de Vox pese al anuncio de expulsión y lamentó el pacto de miembros de la Unión Municipalista, presentes en el salón de plenos y del que forma parte Tejedor, por acercarse a la «ultraizquierda» de Mónica Oltra con casos de pederastia de por medio.

Santafosta lamentó que Tejedor permitiera el acceso al salón de plenos a alcaldes y ediles de Unión Municipalista antes que a los vecinos.

Cabe recordar que los proponentes de la moción justifican su presentación por «la situación de caos que vive el Ayuntamiento de nuestro municipio, sin presupuestos durante toda la legislatura, con proyectos paralizados y con evidente desidia en el mantenimiento y en los servicios básicos, lleva a una concejala del equipo de gobierno, en un ejercicio de responsabilidad, a buscar soluciones que mejoren la vida de los vecinos y vecinas de San Antonio de Benagéber».

Estas soluciones que, aseguran, no ha podido alcanzar con sus compañeros de gobierno, les hacen proponer a Enrique Santafosta —ahora en las filas del PP— y a la formación independiente Aisab la presentación de una moción de censura, «consensuando un verdadero proyecto pensado en el bienestar de las personas, que haga retornar a nuestro pueblo a la senda de crecimiento que venía desarrollando en las dos últimas legislaturas».

Pero, sobre todo, «se ha acordado por las partes depositar la confianza en Quique Santafosta para liderar este proyecto, por su experiencia como alcalde, por su implicación constante en mejorar la calidad de vida en SAB y por haber resultado el candidato más votado en mayo de 2023».

Desde Populares SAB acogen esta situación «con responsabilidad y con la plena confianza de que responde mucho más a la voluntad popular depositada en las urnas por los vecinos y vecinas en mayo de 2023 que al difícil encaje de piezas del actual gobierno. Estamos convencidos de que esta solución, con nuestros concejales Quique Santafosta y Enrique Celda trabajando junto al resto del equipo de gobierno que saldrá de esta moción, es la apertura del camino para demostrar que Populares SAB será una referencia de trabajo por y para los vecinos. Pese al escaso margen de tiempo para el final de la legislatura, no escatimaremos en esfuerzos y trabajo para atender las necesidades de los ciudadanos de nuestro pueblo».

El equipo de Populares SAB ha apuntado que continuará trabajando «paralelamente en el proyecto para nuestro municipio con la vista puesta en 2027, objetivo en el que nos encontrábamos centrando nuestros esfuerzos, formando un partido sólido y humano capaz de hacer de San Antonio de Benagéber un municipio de referencia en servicios e infraestructuras, pero, sobre todo, un equipo humilde y cercano, con la mano siempre tendida a todos los ciudadanos».

Por su parte, la concejal de Vox María José Esteve remitió una carta a los vecinos de San Antonio de Benagéber en la que explica los motivos para tomar esta decisión: «Cuando decidí dar el paso de entrar en política lo hice movida por una sola razón: trabajar para mejorar la vida de mi pueblo y de quienes lo habitamos. Siempre he creído en los valores de servicio, honestidad y cercanía, y he tratado de actuar con ellos en cada decisión que he tomado».

La realidad es que el Ayuntamiento, según su opinión, «lleva más de dos años sin planificación, sin rumbo y sin soluciones para los problemas de los vecinos. Todo este tiempo ha consistido en trabajar sin diálogo, sin colaboración interna y con un equipo desunido, lo que ha supuesto no poder avanzar, no poder ejecutar proyectos y, lo más grave, ni siquiera presentar presupuestos en todo este tiempo».

Tras mucho reflexionar, ha señalado que ha tomado la decisión de firmar una moción de censura junto con otros concejales: «No ha sido una decisión fácil, pero sí necesaria. Lo hago con la convicción de que es el único camino para abrir una nueva etapa en la que nuestro Ayuntamiento vuelva a ser útil, activo y capaz de trabajar por el bienestar de todos. Esta decisión no nace de la ambición personal, sino de la responsabilidad y del compromiso con mis vecinos».

Asegura que ella misma asumirá «nuevas competencias y delegaciones, porque creo firmemente que hay que dar la cara, asumir responsabilidades y trabajar intensamente para recuperar el tiempo perdido».

«Quiero que sepáis que no renuncio a mis principios ni a mis valores. Al contrario, esta decisión nace de ellos. Mi compromiso sigue siendo el mismo, no actúo por interés propio, sino por la convicción de que nuestro pueblo merece un equipo de gobierno que funcione, que planifique y que esté a la altura de sus vecinos», ha continuado en la misiva.

Finalmente, pide «confianza y apoyo en esta nueva etapa que empieza, porque San Antonio de Benagéber merece mucho más y juntos podemos construir un futuro mejor».

El voto de la concejal de Vox provocó su expulsión de la formación. Pocas horas después de conocerse la presentación de esta moción de censura, Vox Valencia ha señalado a través de un comunicado que la decisión de firmar la moción por parte de la concejal María José Esteve «es una decisión estrictamente personal que no ha sido previamente consultada a los órganos de dirección del partido, ni por tanto autorizada por los mismos. Esa decisión personal tampoco la ha consultado con su compañero y portavoz del grupo municipal de VOX en San Antonio de Benageber, Salvador Barberá».

Por tanto, han concluido, «dicha decisión representa únicamente la posición y la voluntad de la citada concejal».

La agrupación independiente Aisab también emitió una comunicado para explicar los motivos para presentar esta moción de censura: «La situación actual en nuestro municipio no puede prolongarse más. La falta de gestión y la parálisis del gobierno han frenado proyectos fundamentales y retrasado soluciones que nuestros vecinos necesitan con urgencia».

Por este motivo, se presentó una moción de censura, «tras la iniciativa de una miembro del actual equipo de gobierno, que nos trasladó su preocupación por el rumbo del municipio y su disposición a trabajar por un cambio real. Su responsabilidad y valentía con San Antonio de Benagéber han sido clave para hacerlo posible».

Desde Aisab, que, según han recordado, fue el partido más votado en las últimas elecciones, «estamos dispuestos a asumir nuevamente el gobierno con más fuerza, determinación y experiencia que nunca. Llevamos años trabajando por y para nuestro pueblo, y esa experiencia será fundamental para retomar el rumbo y garantizar una gestión eficaz».

Aseguraron que dieron este paso al frente «para devolver la estabilidad, la eficacia y la ilusión a nuestro pueblo. Nuestro compromiso es claro: Recuperar los proyectos iniciados en la anterior legislatura, desbloquear la gestión municipal y poner en marcha las iniciativas que San Antonio necesita y garantizar un modelo de gobierno transparente, ágil y cercano, que escuche y resuelva»

Han concluido tras apuntar que Aisab «es sinónimo de compromiso, capacidad y resultados. Tenemos la experiencia, el conocimiento y, sobre todo, las ganas de seguir construyendo un municipio mejor. El bienestar de nuestros vecinos sigue siendo nuestra prioridad».