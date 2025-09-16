Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

María José Esteve, la concejala expulsada de Vox. LP

Vox expulsa a la concejala de San Antonio de Benagéber por impulsar una moción de censura sin autorización

La formación de Abascal sostiene que el comportamiento de María José Esteve «contraviene las directrices del partido y ha generado una fractura en la organización y en el gobierno local»

Manuel García

San Antonio de Benagéber

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:16

La dirección provincial de Vox en Valencia ha expulsado a la concejal en San Antonio de Benagéber, María José Esteve, por haber promovido, junto con el Partido Popular (PP) y Agrupación Independiente (Aisab), una moción de censura «sin haber consultado ni con el portavoz de Vox en el municipio, Salvador Barberá, ni con los órganos de dirección del partido, ni haber obtenido la autorización necesaria para actuar por su cuenta», aseguran en un comunicado.

Desde Vox justifican la expulsión ante el comportamiento de la edil que «rompe la disciplina y la letalidad institucional exigidas y afecta a la cohesión interna a nivel local y provincial». Apunta que la decisión de impulsar la moción de censura sin consenso «contraviene las directrices del partido y ha generado una fractura en la organización y al gobierno local, del que Vox forma parte».

La medida que Vox ha tomado contra la concejal Esteve, consiste en la apertura de expediente disciplinario por el Comité de Garantías para garantizar la integridad de la organización y el compromiso de la formación con los intereses de los votantes en San Antonio de Benagéber.

La incoación de este expediente conlleva la suspensión a la concejal de los derechos como afiliada y la inhabilita para desempeñar cargo o función en el partido o en representación del mismo, hasta que se cierre dicho expediente.

«Vox mantiene una postura clara y firme ante alianzas oportunistas que buscan perturbar el equilibrio institucional en la provincia, así como no tradicional a los ciudadanos que han votado por sus ideas y principios», aseguran en el comunicado.

