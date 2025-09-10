Presentan una moción de censura en San Antonio de Benagéber con Enrique Santafosta (PP) como candidato El apoyo de la concejala de Vox María José Esteve desalojaría a la actual alcaldesa Eva Tejedor

Manuel García San Antonio de Benagéber Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:33 | Actualizado 11:20h.

Moción de censura en San Antonio de Benagéber. «La situación de caos que vive el Ayuntamiento de nuestro municipio, sin presupuestos durante toda la legislatura, con proyectos paralizados y con evidente desidia en el mantenimiento y en los servicios básicos, lleva a una concejala del equipo de gobierno, en un ejercicio de responsabilidad, a buscar soluciones que mejoren la vida de los vecinos y vecinas de San Antonio de Benagéber», han señalado los proponentes de la moción mediante un escrito tras presentar el documento en la mañana de este miércoles. En concreto, los firmantes de la moción de censura son el ex alcalde (ostentó la vara de mando entre 2015 y 2023) y candidato Enrique Santafosta, la concejala de Vox María José Esteve, el concejal Enrique Celda y cuatro ediles de Aisab (Andrea Méndez, María Ángeles Irles, María Inmaculada Bulls y Fernando José Faubel), anterior grupo de Santafosta.

De este modo, habría siete ediles a favor de la moción de censura por seis que no se han sumado a ella: la alcaldesa Eva Tejedor (ex miembro de Ucin, Unión de Ciudadanos Independientes), los ediles Luis Trejo y Pedro Pérez, Salvador Barberá (el otro edil de Vox) y los concejales de Guanyem Pau Andrés y Braulio Aguilar.

Estas soluciones que, aseguran, no ha podido alcanzar con sus compañeros de gobierno, les hacen proponer a Enrique Santafosta —ahora en las filas del PP— y a la formación independiente Aisab la presentación de una moción de censura, «consensuando un verdadero proyecto pensado en el bienestar de las personas, que haga retornar a nuestro pueblo a la senda de crecimiento que venía desarrollando en las dos últimas legislaturas».

Pero, sobre todo, «se ha acordado por las partes depositar la confianza en Quique Santafosta para liderar este proyecto, por su experiencia como alcalde, por su implicación constante en mejorar la calidad de vida en SAB y por haber resultado el candidato más votado en mayo de 2023».

Desde Populares SAB acogen esta situación «con responsabilidad y con la plena confianza de que responde mucho más a la voluntad popular depositada en las urnas por los vecinos y vecinas en mayo de 2023 que al difícil encaje de piezas del actual gobierno. Estamos convencidos de que esta solución, con nuestros concejales Quique Santafosta y Enrique Celda trabajando junto al resto del equipo de gobierno que saldrá de esta moción, es la apertura del camino para demostrar que Populares SAB será una referencia de trabajo por y para los vecinos. Pese al escaso margen de tiempo para el final de la legislatura, no escatimaremos en esfuerzos y trabajo para atender las necesidades de los ciudadanos de nuestro pueblo».

El equipo de Populares SAB ha apuntado que continuará trabajando «paralelamente en el proyecto para nuestro municipio con la vista puesta en 2027, objetivo en el que nos encontrábamos centrando nuestros esfuerzos, formando un partido sólido y humano capaz de hacer de San Antonio de Benagéber un municipio de referencia en servicios e infraestructuras, pero, sobre todo, un equipo humilde y cercano, con la mano siempre tendida a todos los ciudadanos».

Carta de la concejala de Vox

Por su parte, la concejala de Vox María José Esteve ha remitido una carta a los vecinos de San Antonio de Benagéber en la que explica los motivos para tomar esta decisión: «Cuando decidí dar el paso de entrar en política lo hice movida por una sola razón: trabajar para mejorar la vida de mi pueblo y de quienes lo habitamos. Siempre he creído en los valores de servicio, honestidad y cercanía, y he tratado de actuar con ellos en cada decisión que he tomado».

La realidad es que el Ayuntamiento, según su opinión, «lleva más de dos años sin planificación, sin rumbo y sin soluciones para los problemas de los vecinos. Todo este tiempo ha consistido en trabajar sin diálogo, sin colaboración interna y con un equipo desunido, lo que ha supuesto no poder avanzar, no poder ejecutar proyectos y, lo más grave, ni siquiera presentar presupuestos en todo este tiempo».

Tras mucho reflexionar, ha señalado que ha tomado la decisión de firmar una moción de censura junto con otros concejales: «No ha sido una decisión fácil, pero sí necesaria. Lo hago con la convicción de que es el único camino para abrir una nueva etapa en la que nuestro Ayuntamiento vuelva a ser útil, activo y capaz de trabajar por el bienestar de todos. Esta decisión no nace de la ambición personal, sino de la responsabilidad y del compromiso con mis vecinos».

Asegura que ella misma asumirá «nuevas competencias y delegaciones, porque creo firmemente que hay que dar la cara, asumir responsabilidades y trabajar intensamente para recuperar el tiempo perdido».

«Quiero que sepáis que no renuncio a mis principios ni a mis valores. Al contrario, esta decisión nace de ellos. Mi compromiso sigue siendo el mismo, no actúo por interés propio, sino por la convicción de que nuestro pueblo merece un equipo de gobierno que funcione, que planifique y que esté a la altura de sus vecinos», ha continuado en la misiva.

Finalmente, pide «confianza y apoyo en esta nueva etapa que empieza, porque San Antonio de Benagéber merece mucho más y juntos podemos construir un futuro mejor».

Explicación de Aisab

La agrupación independiente Aisab también ha emitido una comunicado para explicar los motivos para presentar esta moción de censura: «La situación actual en nuestro municipio no puede prolongarse más. La falta de gestión y la parálisis del gobierno han frenado proyectos fundamentales y retrasado soluciones que nuestros vecinos necesitan con urgencia».

Por este motivo, se ha presentado una moción de censura, «tras la iniciativa de una miembro del actual equipo de gobierno, que nos trasladó su preocupación por el rumbo del municipio y su disposición a trabajar por un cambio real. Su responsabilidad y valentía con San Antonio de Benagéber han sido clave para hacerlo posible».

Desde Aisab, que, según han recordado, fue el partido más votado en las últimas elecciones, «estamos dispuestos a asumir nuevamente el gobierno con más fuerza, determinación y experiencia que nunca. Llevamos años trabajando por y para nuestro pueblo, y esa experiencia será fundamental para retomar el rumbo y garantizar una gestión eficaz».

Aseguran que dan este paso al frente «para devolver la estabilidad, la eficacia y la ilusión a nuestro pueblo. Nuestro compromiso es claro: Recuperar los proyectos iniciados en la anterior legislatura, desbloquear la gestión municipal y poner en marcha las iniciativas que San Antonio necesita y garantizar un modelo de gobierno transparente, ágil y cercano, que escuche y resuelva»

Han concluido tras apuntar que Aisab «es sinónimo de compromiso, capacidad y resultados. Tenemos la experiencia, el conocimiento y, sobre todo, las ganas de seguir construyendo un municipio mejor. El bienestar de nuestros vecinos sigue siendo nuestra prioridad».