Pinazo, de pie, el día en que prosperó la moción de censura y fue elegido alcalde. M. G.

Julián Pinazo (PSPV) dimite como alcalde de la Yesa dos meses después de acceder al cargo tras una moción de censura

Nombra alcaldesa accidental a María Cruz Almela (PP) y el viernes se elegirá al nuevo primer edil

M. García

La Yesa

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:11

Comenta

Un nuevo giro de guión en una legislatura vertiginosa en uno de los municipios más pequeños de la provincia de Valencia. La localidad de la Yesa podría tener este viernes un tercer alcalde en la legislatura o la que sería la primera alcaldesa de su historia.

Después de que el pasado 6 de octubre prosperara la moción de censura que arrebató la vara de mando al PP después de 34 años y convirtiera en primer edil a Julián Pinazo (PSPV), ahora, éste, tras retirar las competencias a sus dos compañeros de formación que le apoyaron para que se convirtiera en primer edil (Francesc Peñalver y Rafael Soler) ha decidido dimitir, permanecer como concejal y nombrar alcaldesa accidental a la popular María Cruz Almela.

De este modo, será este próximo viernes por la mañana cuando se celebre el pleno para elegir nuevo primer edil. Aunque no se ha decidido todavía, las mayores posibilidades las tienen los dos miembros del PP, la propia Almela, y Julio Solaz (alcalde que perdió la vara de mando el pasado 6 de octubre) al haber sido los dos más votados en las elecciones al tratarse de listas abiertas.

La única opción para que la vara de mando no volviera a manos populares (a las de Solaz o a las de Almela) sería que Pinazo apoyara a alguno de sus dos compañeros que se pudiera postular para el cargo, algo que parece bastante complicado vista la mala relación que han tenido en los últimos meses.

